Polska giełda i złoty dają pokaz mocy. Indeksy atakują coraz to wyższe poziomy

Optymistą pozostaje także Emil Łobodziński z BM PKO BP. – Patrząc pod kątem gospodarczym i na otoczenie, jako kraj mamy bardzo sprzyjające warunki. Ryzykiem, na które nie mamy wpływu, jest dalszy przebieg wojny w Ukrainie. Bez tego mamy szereg czynników, które powinny nam sprzyjać, i nie chodzi tutaj tylko o krótki okres, ale bardziej o kwartały, a nawet lata. Patrząc na zachowanie WIG20 bądź niektórych indeksów branżowych w dłuższym okresie, widać, że nasze dyskonto nawet do rynków wschodzących jest bardzo duże – podkreśla Łobodziński.

– Mamy mocne procesy związane ze spadkiem inflacji, zmniejsza się ryzyko związane ze wzrostem stóp procentowych, a może nawet rośnie prawdopodobieństwo obniżania stóp. Ciągle podtrzymuję, że 2400 pkt jest w zasięgu WIG20, podobnie jak historyczne szczyty WIG. Tym bardziej że wskaźnikowo Polska jest tania – to z kolei słowa Konrada Łapińskiego, zarządzającego i współtwórcy funduszu Total FIZ.

Grzegorz Witkowski, prezes Insignis TFI, zwraca z kolei uwagę, że przełom roku to zwyczajowo dobry okres dla akcji. – Mimo iż GPW jest w tym roku jednym z lepszych rynków na świecie, to polskie akcje są wciąż tanie. Wskaźnik P/E dla całego rynku wynosi obecnie około 8 względem wieloletniej średniej na poziomie 12. Daje to 50-proc. potencjał przy powrocie do średniej, nawet w scenariuszu stagnacji wyników. Dalsze zachowanie polskiego rynku będzie jednak zależeć od globalnych nastrojów – mówi Witkowski i podkreśla, że te przez lata napędzane były tanim pieniądzem. Ten okres dobiegł już jednak końca. – Prawdziwa hossa nabierze rozpędu dopiero w momencie spadku stóp. Na razie bazowym scenariuszem wydaje się trend boczny z powolnym dryfem ku górze wraz z odbudową aktywności gospodarczej, jak w latach 2012–2015. Tak spektakularny dla indeksu WIG rok jak 2023 prędko się nie powtórzy – uważa Witkowski.

Moc polskiej waluty

Na dobre do łask inwestorów wrócił złoty. Na przestrzeni ostatniego miesiąca, który minął od wyborów w Polsce, kurs dolara spadł z 4,31 zł do okolic 4,04 zł, co jest najniższym poziomem od ponad trzech miesięcy. Mniej trzeba płacić również za euro, które w ostatnich dniach kosztowało poniżej 4,40 zł, co jest poziomem nienotowanym od ponad trzech lat.

Jak zauważa Rafał Sadoch, analityk BM mBanku, ostatnia fala umocnienia krajowej waluty to efekt zarówno czynników krajowych, związanych głównie ze zmianą nastawienia inwestorów do polskich aktywów po wyborach, jak i czynników globalnych. – Perspektywy złotego wyraźnie się poprawiły od połowy października. Jeśli chodzi o czynniki krajowe, można wymienić tu ocieplenie relacji z Unią po wyborach czy zmianę nastawienia Rady Polityki Pieniężnej. Tylko to przełożyło się już na umocnienie złotego wobec euro o kilka groszy. Dodatkowo w ostatnim czasie pojawił się jeszcze mocniejszy czynnik z zewnątrz, a mianowicie silna przecena dolara spowodowana wymazaniem oczekiwań na podwyżki stóp w USA po niższych od oczekiwań danych o inflacji – tłumaczy. Równocześnie dodaje, że jeśli amerykańska Rezerwa Federalna faktycznie zacznie łagodzić ton, kapitał szerszym strumieniem zacznie przepływać od dolara w kierunku rynków wschodzących, do których zaliczany jest również złoty.

Eksperci też jednak wskazują, że skala ostatniego ruchu złotego mogła zdyskontować już znaczną część pozytywnych czynników. – Skala dalszego spadku kursu USD/PLN będzie uzależniona od dynamiki wzrostu kursu EUR/USD, której to zmieniające się fundamenty globalne powinny wciąż sprzyjać. Stąd przebicie okrągłego poziomu 4 zł na USD/PLN przed końcem bieżącego roku wydaje się bardzo prawdopodobnym scenariuszem – uważa Andrzej Kiedrowicz, ekspert PKO BP.