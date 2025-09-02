Bezpieczeństwo żywnościowe a zrównoważone rolnictwo. Jak to pogodzić?

Debata „Bezpieczeństwo żywnościowe – zrównoważone rolnictwo – środki zapewniające efektywność produkcji” odbędzie się 2 września w salonie „Rzeczpospolitej” podczas XXXIV Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

