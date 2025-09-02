W czasie debaty jej uczestnicy poruszą następujące tematy:

  • Jak pogodzić konieczność zapewnienia niezależności i bezpieczeństwa żywnościowego z ochroną środowiska i troską o zdrowie konsumenta?
  • Efektywność produkcji rolnej w dobie trendów eko. Rola środków chemicznych w rolnictwie. Fakty i mity.
  • Jaki profil polskiego rolnictwa jest w stanie najbardziej efektywnie zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe?
  • Polskie rolnictwo w sytuacji ewentualnych niedoborów środków chemicznych. Na ile jesteśmy niezależni w ich produkcji?
  • Jakie zmiany są konieczne aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa żywnościowego bez szkodzenia środowisku i zdrowiu konsumentów?

W dyskusji wezmą udział:

  • Monika Piątkowska, komisja rolnictwa, senator, Senat Rzeczypospolitej Polskiej
  • Sławomir Kalinowski, profesor, kierownik Zakładu Ekonomii, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
  • Renata Bielak, wiceprezes, Główny Urząd Statystyczny
  • Małgorzata Waszewska, dyrektor Biura Rolnictwa Ekologicznego i Produktów Regionalnych, Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
  • dr Jacek Czarnecki, dyrektor Regulatory & Scientific Affairs na Europę Środkowo-Wschodnią, Nestle
  • Alicja Łepkowska-Gołaś, KO, komisja rolnictwa, posłanka, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
  • dr inż. Andrzej Gantner, wiceprezes zarządu, dyrektor generalny, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców.

Spotkanie poprowadzi redaktor dziennika „Rzeczpospolita” Artur Osiecki.