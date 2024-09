Łukasz Chałaczkiewicz, LIPTON: Pozycja rynkowa to nie wszystko

Jest pan przedstawicielem globalnej firmy, która skutecznie operuje na światowym rynku. Ktoś może powiedzieć, że do sukcesu wystarcza sama wysoka pozycja organizacji. Czy jednak w dzisiejszym otoczeniu rynkowym jest to cała prawda?

Oczywiście, że nie wystarcza. Wymagania konsumenckie rosną w bardzo wielu obszarach. Na rynek coraz aktywniej wchodzi pokolenie Z, które już niedługo będzie liczyć ponad 2 mld ludzi. Ich podejście do życia oraz oczekiwania wobec producentów marek i kategorii produktów są o wiele wyższe niż dotąd. Domagają się oni autentyczności, innowacyjności. Chcą nawiązywać silniejsze, emocjonalne relacje z brandami, które przemawiają do nich osobiście, oferując prawdziwe połączenia i znaczące doświadczenia. Dla nas wszystkich jest to poważne wyzwanie, by dostosować się do tych nowych oczekiwań.

Budowanie pozycji rynkowej i jej umacnianie ułatwiają innowacje technologiczne. Na czym one polegają w przypadku producenta herbat i innych napojów?

Jesteśmy zaangażowani w rozszerzanie naszej oferty produktów, aby sprostać zmieniającym się gustom konsumentów. Niezależnie od tego, czy konsumenci są fanami zielonych herbat, czy cieszą się różnorodnymi smakami herbat owocowych, nasze innowacje są projektowane z myślą o nich. Ważne jest również, że innowacje dotyczą także samego procesu technologicznego, w tym procesu pakowania. W LIPTON podjęliśmy znaczące kroki, aby nasze opakowania były przyjazne dla środowiska, eliminując plastik i materiały niebiodegradowalne z naszych torebek herbaty. Dzięki temu konsumenci mogą cieszyć się ulubioną herbatą, wiedząc, że mają pozytywny wpływ na planetę.

Warto też wspomnieć o tym, że w Katowicach mamy jedną z najnowocześniejszych fabryk w Europie. Jednak najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, że ta technologia, którą tam zaimplementowaliśmy, jest w rękach naszych polskich inżynierów i techników wykształconych w polskich szkołach technicznych i kreatywnych. Mogę więc z dumą powiedzieć dzisiaj, że mamy najnowocześniejszą taką fabrykę, która gwarantuje, że każda filiżanka herbaty LIPTON jest najwyższej jakości.

Czy sama strona technologiczno- -produkcyjna to wystarczający element sukcesu, czy potrzeba jeszcze czegoś więcej?

Kluczowy jest również właściwy branding i budowanie pozycji naszych marek, portfolio, dystrybucji oraz współpracy z klientami detalicznymi, ale przede wszystkim komunikacja z konsumentem. To nie tylko sprzedaż herbaty; to budowanie społeczności i dzielenie się historiami, które mają znaczenie. Powoli odchodzi ona dzisiaj z obszaru telewizji, która kiedyś była dominującym medium komunikacyjnym, i coraz bardziej przenosi się do mediów społecznych. Oczywiście forma i intensywność tej relacji oraz zaangażowanie influencerów, jak i sposób opowiadania historii różnią się zasadniczo od tego, co znamy z mediów tradycyjnych. Podam prosty przykład: dzisiaj medium komunikacyjnym jest kilkudziesięciosekundowy reels np. na Instagramie albo TikToku, a nie 15-sekundowy spot w reklamie telewizyjnej. Telewizja oczywiście nadal jest w Polsce ważna i pozostaje istotnym medium, ale bardziej chodzi o zmiany zachodzące w świecie.

Dopełnieniem działania organizacji są ludzie.

Rzeczywiście, właściwie powinniśmy od nich zacząć. Bo na ludziach się wszystko opiera, od ludzi się wszystko zaczyna i na ludziach wszystko się kończy. Jako LIPTON jesteśmy w specyficznej sytuacji – o czym wie niewiele osób, więc o tym wspomnę. Cztery lata temu wydzieliliśmy się z wielkiego koncernu, jakim jest Unilever i przy pomocy partnera, funduszu private equity CVC, który w Polsce jest właścicielem m.in. takich firm jak Żabka czy Stock, stworzyliśmy wspólnymi siłami największego producenta herbaty na świecie. To jest całkowicie niezależna firma. Z jednej strony mamy ogromne marki i wielką sprzedaż, a z drugiej w pewnym sensie start-up. W tym korporacyjnym start-upie, jeśli tak mogę określić firmę, bardzo istotna jest kultura organizacji –stawiająca na człowieka i jego poszanowanie oraz promująca przedsiębiorczość i wykorzystanie tego, co w nas najlepsze.