Jak zachęcać biznes do inwestycji

Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego, zwrócił uwagę, by pamiętać o problemach widzianych z poziomu gminnego. To samorządowcy spotykają się z inwestorami i to na nich spoczywa odpowiedzialność i cały wysiłek prowadzenia procesu – ale też potem także korzyści z przyciągniętych inwestycji. Państwo z kolei powinno w tym gminom pomagać.

Wojciech Smoliński, prezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, deklarował, że strefy „będą słuchać biznesu, bo to on pokazuje kierunki rozwoju, ale także strony społecznej, NGO-sów, instytucji otoczenia biznesowego”. Koresponduje to z szukaniem możliwości zachęt inwestycyjnych. Jedną z najważniejszych jest kompleksowe przygotowanie terenu. To zadanie także dla samorządów i ich możliwości w tym obszarze powinny być wspierane.

Rafał Dutkiewicz, prezes Pracodawców RP, mówił o tym, jakich zachęt oczekuje biznes. – Mamy trzy czynniki wytwórcze: kapitał, zasoby pracy i naturalne. Do tych ostatnich należy podchodzić z wysoką starannością, z kolei zasoby pracy także się kurczą. W Polsce pracuje ok. 17 mln osób, za rok każdego roboczego dnia będzie o 1 tys. osób mniej na rynku pracy. Będzie brakowało ludzi do czynności relatywnie prostych – tłumaczył.

Najlepszą drogą wytwarzania kapitału i budowania wzrostu gospodarczego i rozwoju kraju są inwestycje. Biznes w Polsce inwestuje ok. 17 proc. w relacji do PKB, w regionie to przeciętnie 23–25 proc. Różnica przekłada się na ok. 300 mld zł rocznie.

– Jeśli nie uporamy się z blokadą inwestycji, nie będziemy się w stanie rozwijać, budować gospodarki i dobrobytu. Nie ma innej drogi. Na pewno nie wpisuje się w to czterodniowy tydzień pracy, który spowoduje zwolnienia i spadek konkurencyjności Polski – uważa prezes Pracodawców RP.

Mariusz Wawer, dyrektor ds. relacji rządowych i ESG w 3M w Polsce i w regionie, podkreślił, że biznes oczekuje przede wszystkim stabilności regulacji. Jakiekolwiek one będą – powinny być przewidywalne. W podobnym tonie wypowiadała się Aneta Wójcik, prezes spółki Lek wchodzącej w skład koncernu Sandoz.