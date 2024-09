Koniec ropy nie tak blisko

Aneta Wilmańska podkreślała, że łatwiej zapisać bardzo ambitne cele, ale trudniej przygotować, sfinansować i zrealizować inwestycje.

– Dziś, po przyjęciu w unijnym prawie licznych regulacji, jest już powszechna świadomość, że takie ambicje wiążą się z bardzo dużymi kosztami oraz wyzwaniami technologicznymi. Popieramy ambicje klimatyczne, zgadzamy się, że redukcje emisji gazów cieplarnianych są konieczne, ale trzeba też uwzględniać uwarunkowania ekonomiczne i społeczne przy doborze ścieżek do neutralności klimatycznej – mówiła dyrektor przedstawicielstwa Orlenu w Brukseli.

Wyzwania regulacyjne

Nadmierne obostrzenia i regulacje unijne mogą osłabić europejski przemysł – ostrzegają przedsiębiorcy. I podejmują kolejne próby dotarcia do unijnych decydentów ze swoimi postulatami.

To dlatego powstała Deklaracja antwerpska, skierowana do rządów państw unijnych i nowej Komisji Europejskiej. Niezależnie od tego Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC) opublikowała Manifest Polskiej Chemii. Wszystko po to, by ratować konkurencyjność przemysłu europejskiego.

Tomasz Zieliński, prezes PIPC, podkreślał, że dokręcając śrubę europejskiemu przemysłowi, decydenci otwierają okno produktom z Chin.

– Nie pomogą tu argumenty, że Europa wygra dzięki jakości swoich produktów, bo ta jakość się już zrównała. Klient wybierze produkty tańsze. System nakazowo-kontrolny się nie sprawdza. Przemysł w Europie jest coraz mniej konkurencyjny. Ryzyko dzisiejszego modelu powoduje, że Europa może się stać jedynie rynkiem zbytu – argumentował Tomasz Zieliński.