Region skutecznie wykorzystuje cyfrowe innowacje

Środkowa i wschodnia Europa staje się ważnym graczem na globalnej arenie cyfrowej. Region dynamicznie cyfryzuje usługi publiczne, a także inwestuje w edukację cyfrową oraz technologie oraz wyrównuje nierówności cyfrowe w porównaniu z państwami zaawansowanymi technicznie – zachodnimi. Pod hasłem „Centralna i wschodnia Europa: Nowy lider cyfrowej innowacji” dyskutowano o tym podczas jednej z sesji plenarnych na XXXIII Forum Ekonomicznym w Karpaczu.

W rozmowie udział wzięli: Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji, Justin Gandy, dyrektor zarządzający MSD Polska, Aoife Houlihan, VP Government Engagement, Visa, oraz Stefan Andonovski, minister transformacji cyfrowej Macedonii Północnej.

– Bardzo ważne jest, by gospodarka i przedsiębiorstwa były konkurencyjne. Nie będą takie bez inwestycji w nowoczesne rozwiązania technologiczne, ale też w zbudowanie kompetencji. Czy już są innowacyjne? – zastanawiał się prowadzący debatę dr hab. Piotr Wachowiak, rektor i profesor SGH.

– Tylko kooperacja publiczno-prywatna może doprowadzić do jakościowego skoku. Nie o to chodzi, by państwo holowało wielkie korporacje i dawało im zarabiać. Ważne, by dostrzegało, by postęp technologiczny i cyfryzacja odbywały się tam, gdzie są mikro- i małe przedsiębiorstwa. W 2016 roku cyfryzacja w Europie Środkowo-Wschodniej odpowiadała za 6 proc. PKB. W 2025 roku będzie to 16 proc. PKB wszystkich państw Europy Środkowo-Wschodniej – mówił Krzysztof Gawkowski.

Wicepremier i minister cyfryzacji uważa, że usługi cyfrowe (np. mObywatel) dają Polakom poczucie bezpieczeństwa. Ale usługi cyfrowe to jedynie fragment szerszej całości. Inny jej element, który wyprzedza rzeczywistość, to nasze cyberbezpieczeństwo.