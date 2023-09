Joe Bidenowi nic się nie stanie, więc to nie dojdzie do skutku, ale każdy wiceprezydent rozumie, że składając przysięgę bierze na siebie odpowiedzialność – ewentualny obowiązek zostania prezydentem. Ze mną nie jest inaczej - powiedziała w rozmowie z agencją Associated Press wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Kamala Harris.