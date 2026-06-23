Moskwa
Indeks RGBI, śledzący ceny federalnych obligacji skarbowych (OFZ), spadł w poniedziałek o 1,59 proc., osiągając rekordowo niski poziom od września 2022 r., kiedy to od rozpętanej przez Putina wojny minęło pół roku. Spadek, który rozpoczął się w piątek, podwoił się na początku tego tygodnia. W rezultacie rentowność długoterminowych OFZ osiągnęła rekordowy roczny poziom 15,5 proc. – wielkość, którą rząd Rosji będzie musiał zapłacić za zaciągnięcie u Rosjan długu na 10-15 lat. I nie będzie to dług na rozwój kraju, ale na wojnę.
Przyczynami spadku na rynku są ryzyka związane ze zwiększonymi wydatkami budżetowymi, obawy przed utrzymującą się wysoką inflacją oraz restrykcyjna polityka Banku Rosji, jak twierdzi Waleria Popowa, starsza analityczka w Rikom-Trust Investment Company, cytowana przez „The Moscow Times”. Na piątkowym posiedzeniu bank centralny obniżył stopę procentową zaledwie o 0,25 punktu procentowego, do 14,25 proc. i ostrzegł, że rozważy ponowne rozważenie tempa jej redukcji ze względu na kryzys paliwowy i „ryzyka budżetowe”.
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Prawdziwy główny powód wyprzedaży obligacji jest jednak inny. Według Bloomberga Kreml planuje jeszcze zwiększyć w tym roku wydatki wojskowe o 4-5 bln rubli, czyli prawie 40 proc. pierwotnego planu. Ministerstwo finansów zamierza sfinansować dodatkowe wydatki wojskowe poprzez sekwestrację wydatków cywilnych i zaciągnięcie dodatkowego długu w wysokości 2-3 bln rubli.
– Koszt wojny staje się widoczny na rynku długu – zauważa Jekaterina Własowa, ekonomistka ds. Rosji w Bloomberg Economics. – Chociaż Bank Rosji obniżył stopę procentową z rekordowych 21 proc., rentowność obligacji rządowych utrzymuje się na poziomie około 15 proc. – dwukrotnie wyższym niż w latach 2017-19.
Oznacza to większe obciążenie budżetu: w tym roku 9 proc. jego wydatków, czyli 4 bln rubli, zostanie przeznaczone na spłatę odsetek od pożyczek rządowych. A ich wielkość podwoiła się od początku wojny, osiągając 32 bln rubli. Do końca dekady Rosja będzie przeznaczać 15 proc. PKB na obsługę długu, prognozuje Bloomberg Economics.
Początkowo Ministerstwo Finansów prognozowało w tegorocznym budżecie 4,4 bln rubli pożyczek i zmniejszenie deficytu budżetowego z 5,8 bln rubli do 3,8 bln rubli. Jednak pod koniec maja dziura w finansach państwa przekroczyła plan roczny i była dwukrotnie większa niż w roku poprzednim – 6 bln rubli.
Ryzyko budżetowe „już się realizuje” – ostrzegła Elwira Nabiullina, prezeska banku centralnego na konferencji prasowej w piątek. Kilka dni wcześniej parlament Rosji uchwalił ustawę zezwalającą rządowi na zwiększenie wydatków i długu publicznego ponad limity określone w ustawie budżetowej.
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