Podpis prezydenta Donalda Trumpa pojawi się na banknotach wydanych z okazji 250. rocznicy niepodległości kraju – poinformował Departament Skarbu USA. To pierwszy przypadek, by w ten sposób uhonorowano urzędującego prezydenta. Od 1861 r. na banknotach dolarowych są bowiem drukowane tylko podpisy sekretarza skarbu oraz skarbnika departamentu.

„Prezydent jako architekt gospodarczego odrodzenia Ameryki w Złotym Wieku zostawił niezaprzeczalny ślad w historii. Umieszczenie jego podpisu na amerykańskiej walucie jest nie tylko stosowne, ale również w pełni zasłużone” – napisał Scott Bessent, sekretarz skarbu USA.

Czy także wizerunek Trumpa pojawi się na amerykańskich pieniądzach?

Nie ma planów, by wizerunek prezydenta Trumpa umieścić na banknotach dolarowych, ale pojawi się on na specjalnych monetach pamiątkowych emitowanych również na 250. rocznicę niepodległości USA. Będą to monety ze złoceniami z 24-karatowego kruszcu. Ich wzór został niedawno zatwierdzony przez specjalną komisję federalną. Musi on zyskać aprobatę Departamentu Skarbu, ale będzie ona raczej formalnością.

Umieszczenie wizerunku urzędującego prezydenta będzie dużym precedensem. Federalne prawo stanowi, że żaden żyjący prezydent nie może pojawić się na amerykańskiej walucie. Jednak Megan Sullivan, pełniąca obowiązki szefowej biura zarządzania projektowaniem w Mennicy, stwierdziła, że sekretarz skarbu ma uprawnienia do autoryzowania bicia i emisji niektórych monet. Przedstawiła ostateczny projekt monety na posiedzeniu komisji w marcu w czwartek i powiedziała, że Trump zatwierdził ten projekt. – Z mojego zrozumienia wynika, że sekretarz skarbu przedstawił ten projekt, a także inne prezydentowi i to były jego wybory – powiedziała Sullivan.

Awers monety przedstawia wizerunek Trumpa w garniturze i krawacie, z surowym wyrazem twarzy. Jego pięści spoczywają na blacie biurka, gdy pochyla się do przodu. Na górnej połowie monety, w lekkim łuku, widnieje napis „Liberty”. Bezpośrednio pod nim znajdują się daty „1776” i „2026”. Słowa „In God We Trust” umieszczono na dole, z siedmioma gwiazdami po jednej stronie monety i sześcioma po drugiej. Rewers przedstawia bielika amerykańskiego w locie, z napisem „United States of America” po prawej stronie i „E Pluribus Unum” po lewej stronie.