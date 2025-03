W kontekście sytuacji geopolitycznej coraz częściej mówi się o suwerenności cyfrowej. Jak ocenia pan jej poziom w Polsce?

To kluczowy aspekt bezpieczeństwa i suwerenności państwa. W Polsce mamy potencjał do rozwijania własnych technologii. Model językowy PLLuM, opracowany przez konsorcjum finansowane przez Ministerstwo Cyfryzacji, jest tego dobrym przykładem. Powinniśmy inwestować w takie projekty, aby zapewnić sobie niezależność w kluczowych obszarach. Budowa Krajowego Centrum Przetwarzania Danych w ramach KPO to kolejny krok w kierunku zwiększenia suwerenności cyfrowej. Wspieramy również działania NASK w zakresie cyberbezpieczeństwa. Oczywiście, nie rezygnujemy z korzystania z rozwiązań zagranicznych, ale dążymy do tego, aby mieć własne alternatywy.

Reklama

O naszym potencjale może świadczyć mObywatel.

Rzeczywiście, mObywatel to nasz cyfrowy flagowy produkt, którym możemy się pochwalić na arenie międzynarodowej. Posiadamy 9 mln aktywnych użytkowników, co stawia nas w pozycji lidera w Europie pod względem wykorzystania cyfrowego portfela. Kluczowym czynnikiem, który przyczynił się do tego sukcesu, było ugruntowanie mDowodu w polskim systemie prawnym. Ustawa o aplikacji mObywatel wprowadziła trzeci, obok tradycyjnego dowodu osobistego i paszportu, oficjalny dokument stwierdzający tożsamość w Polsce. To z kolei sankcjonowało używanie cyfrowego dowodu na terenie kraju. Ale to był dopiero początek.

To znaczy?

Kolejnym krokiem milowym będzie wdrożenie w przyszłym roku rozporządzenia eIDAS 2.0, które umożliwi wykorzystanie cyfrowych portfeli tożsamości w całej UE. Już teraz prowadzimy zaawansowane testy transgraniczne, przygotowując się do tego, by obywatele mogli swobodnie podróżować i korzystać z usług, legitymując się dokumentem w telefonie. Planujemy, że pierwsze wdrożenia nastąpią w II połowie 2026 r.

Czyli za rok będziemy podróżować po Europie, legitymując się wyłącznie dowodem w mObywatelu?

Dokładnie. Nasz cyfrowy dowód osobisty będzie interoperacyjny w całej UE, oparty na otwartych standardach i częściowo na rozwiązaniach open source. Uczestniczymy w konsorcjum, które testuje cyfrowy portfel tożsamości w różnych scenariuszach transgranicznych. Mieliśmy już udane testy z partnerami z Francji i Holandii.