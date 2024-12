Jednak całkowita moc obliczeniowa generowana przez amerykańskie firmy wydobywcze wynosi znacznie mniej niż 50 proc. , a według analityków branży niemożliwe jest, aby krajowe firmy obsługiwały całą sieć.

Nie ma dostępnych publicznie danych wskazujących na źródła mocy obliczeniowej w poszczególnych regionach świata, ale duzi dostawcy usług wydobywczych, tacy jak Luxor, mają dobre rozeznanie w tej kwestii dzięki swoim systemom, które agregują moc obliczeniową, zwiększając szanse na nagrody w bitcoinach.

Amerykańscy kopacze, tacy jak CleanSpark Inc. i Riot Platforms Inc., szybko wyrazili poparcie dla Trumpa, licząc na to, że złagodzi on presję ekologów dotyczącą wpływu procesu wydobycia na środowisko, ograniczy konkurencję zagraniczną i wycofa restrykcyjne przepisy wprowadzone za administracji Bidena.

Wsparcie Trumpa dla kryptowalut przyczyniło się do zebrania około 135 milionów dolarów na jego kampanię wyborczą w ostatnim cyklu, co było najwyższym wynikiem wśród wszystkich branż.

Kolejne rekordy bitcoina Inwestorzy bardzo pozytywnie zareagowali m.in. na to, że prezydent elekt USA Donald Trump potwierdził chęć budowy narodowej rezerwy kryptowalutowej.

– Prezydent Trump prowadził kampanię na rzecz utrzymania pozycji USA jako lidera w nowych technologiach, od kryptowalut po sztuczną inteligencję – przypomina Kush Desai, rzecznik tworzącej się nowej administracji . – Administracja Trumpa i Vance’a będzie współpracować z gigantami branży, by uwolnić amerykański potencjał i zasoby, zapewniając przewodnictwo i innowacje w każdym aspekcie przemysłu kryptowalutowego, od wydobycia po rozwiązania końcowe.- zadeklarował Desai.