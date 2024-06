Koordynator ds. komunikacji strategicznej Białego Domu, John Kirby, zapowiedział, że grupa G7 (Wielka Brytania, Kanada, Stany Zjednoczone, Francja, Niemcy, Włochy i Japonia) ogłosi nowe sankcje i działania wobec rosyjskiego eksportu na szczycie we Włoszech w dniach 13–15 czerwca.

Imponujący pakiet antyrosyjskich sankcji

„Będziemy nadal zwiększać koszty rosyjskiej machiny wojskowej, a w tym tygodniu ogłosimy imponujący pakiet nowych sankcji i kontroli eksportu” – powiedział waszyngtoński urzędnik, cytowany przez liczne media.

Kirby wyjaśnił, że ograniczenia dotkną „organizacje i sieci”, które pomogą Rosji zdobyć to, czego potrzebuje ona do prowadzenia wznieconej przez siebie wojny na Ukrainie. „Na przykład utrudnią one (sankcje – red.) pośrednikom finansowym wspieranie rosyjskiego sektora zbrojeniowego i jeszcze bardziej obniżą przychody w kluczowych sektorach” – wyjaśnił.

Przedstawiciel Białego Domu dodał, że na szczycie G7 zostaną ogłoszone nowe kroki mające na celu wykorzystanie zamrożonych aktywów Rosji w interesie Ukrainy. Zapytany, czy było to jednostronne posunięcie USA, czy wspólna decyzja G7, Kirby powiedział: „Myślę, że w G7 zobaczycie jedność, jeśli chodzi o pracę nad wykorzystaniem zamrożonych aktywów do pomocy w odbudowie Ukrainy”.