Urzędnicy w Stanach Zjednoczonych i UE twierdzą, że dynamika działań w związku z propozycją USA nabiera tempa, dowiedziała się agencja Bloomberg. Plan Białego Domu ma być głównym tematem rozmów między ministrami finansów i szefami banków centralnymi grupy G7 na corocznym spotkaniu, które rozpoczyna się 23 maja we Włoszech. Ostateczne porozumienie ma zapaść na spotkaniach przywódców G-7 w dniach 13–15 czerwca.

„Wykorzystanie zamrożonych aktywów stało się jeszcze pilniejsze, biorąc pod uwagę niepewność, co do wyniku wyborów w USA. Stawką jest to, czy rząd Ukrainy będzie w stanie utrzymać rentowność finansową – finansować swoją obronę i obsługiwać swój dług do 2025 r.… ” - pisze agencja.

Amerykańskie pomysły na rosyjskie pieniądze

Od kilku miesięcy administracja Joe Bidena próbuje wykorzystać zamrożone rosyjskie aktywa, aby pomóc Ukrainie. Pomysły na wykorzystanie były różne — od bezpośredniego zajęcia i przekazania pieniędzy na Ukrainę po sekurytyzację w celu emisji obligacji lub wykorzystania ich do zabezpieczenia jakiejś formy pożyczki. Wiele krajów Unii w tym Polska i republiki bałtyckie popiera wysiłki Białego Domu, ale są też sceptycy. Francja i Niemcy wyrażały obawy dotyczące wpływu, jaki takie posunięcia miałyby na stabilność finansową i atrakcyjność euro.

Jednak najnowsza propozycja amerykańska została pozytywnie przyjęta w stolicach europejskich, w tym w Berlinie, gdyż wzywa do wykorzystania jedynie odsetek generowanych przez aktywa, bez zajmowania kapitału. Kraje UE zgodziły się już na wykorzystanie tego strumienia dochodów, opodatkowanie go stawką bliską 100 proc. i przekazywanie tych środków Ukrainie dwa razy w roku. Teraz zgoda G-7 zastąpi to porozumienie. Oczekuje się, że aktywa będą generować około 5 miliardów euro rocznie.