W akcie oskarżenia zarzucono braciom, że od miesięcy spiskowali, aby manipulować protokołami używanymi do zatwierdzania transakcji w celu umieszczenia ich w blockchainie Ethereum – publicznym rejestrze rejestrującym każdą transakcję kryptowalutową. Prokuratorzy poinformowali, że zrobili to, wykorzystując lukę w kodzie oprogramowania zwanego MEV-boost, z którego korzysta większość „walidatorów” sieci Ethereum, którzy są odpowiedzialni za sprawdzanie, czy nowe transakcje są ważne przed dodaniem ich do łańcucha bloków. Prokuratorzy poinformowali, że po przeprowadzeniu kradzieży bracia odmówili zwrotu środków i zamiast tego podjęli kroki mające na celu wypranie i ukrycie skradzionej kryptowaluty.