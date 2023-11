Były prezes Binance, prosi sędziego by pozwolił mu opuścić USA

Prawnicy Zhao w pozwie zwrócili się do sędziego okręgowego USA Richarda Jonesa w Seattle, aby nie zmieniał warunków zwolnienia za kaucją ustalonych we wtorek przez sędziego pokoju, które umożliwiłyby mu opuszczenie Stanów Zjednoczonych w oczekiwaniu na wyrok – pisze Reuters. Zhao, obywatel Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Kanady, ustąpił ze stanowiska dyrektora generalnego kryptogiełdy Binance po przyznaniu się do winy za umyślne spowodowanie, iż giełda nie utrzymywała skutecznego programu przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Władze USA stwierdziły, że Binance złamało amerykańskie przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i sankcje oraz nie zgłosiło ponad 100 000 podejrzanych transakcji z organizacjami, które Stany Zjednoczone określiły jako grupy terrorystyczne, w tym z Hamasem, Al-Kaidą oraz Islamskim Państwem Iraku i Syrii.

Firma w ramach ugody zgodziła się zapłacić ponad 4,3 mld dolarów. Sam Zhao zgodził się zapłacić karę w wysokości 150 mln dolarów amerykańskiej Komisji ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary, a prokuratorzy w środowym zgłoszeniu stwierdzili, że grozi mu do 18 miesięcy więzienia.

Były prezes Binance może nie zechcieć wrócić do USA

Departament Sprawiedliwości zwrócił się do sądu o uchylenie decyzji amerykańskiego sędziego pokoju Briana Tsuchidy zezwalającej Zhao na powrót do domu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich przed wydaniem wyroku 23 lutego, po tym jak zgodził się on zwolnić go za kaucją w wysokości 175 mln dolarów.