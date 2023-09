Rośnie góra rupii w Rosji. Nie wiadomo, co z nimi robić

Rosyjską agresję na Ukrainę Indie wykorzystały do własnych celów. Ignorując zachodnie sankcje i wykorzystując ustanowiony pułap cenowy zwiększyły z 2 proc. zapotrzebowania do 28 proc. udział importu ropy z Rosji, oferowanej z ogromnym rabatem do 30 dol. na baryłce. Tak w ciągu roku rosyjskiej wojny stały się drugim po Chinach importerem rosyjskiej ropy i węgla.

W tym roku według licznika fińskiej organizacji CREA (stan na 31 sierpnia) Indie zasiliły rosyjskie firmy kwotą 17,39 mld euro za ropę i 2,91 mld euro za węgiel. Nie płacą jednak Rosji tak pożądaną tam walutą, ale swoimi rupiami, których wymienialność na świecie jest znikoma.

Agencja Bloomberg informuje, że „na rachunkach bankowych rosyjskich firm w Indiach gromadzi się miesięcznie do 1 miliarda rupii, których wydanie jest prawie niemożliwe ze względu na istniejące (w hinduskim prawodawstwie - red.) ograniczenia walutowe”.

Czytaj więcej Transport Cios w Chiny. Korytarz kolejowy połączy Indie z Bliskim Wschodem i Europą Światowi przywódcy podczas szczytu G20 zawarli porozumienie w sprawie powstania korytarza kolejowego, który połączy porty Indii z krajami Bliskiego Wschodu i z Europą. Umowa jest ważna dla prezydenta USA Joe Bidena – ma stanowić przeciwwagę dla chińskiej inicjatywy Pasa i Szlaku.

Curry za ropę

Koncerny rosyjskie nie chcą już sprzedawać ropy na rupie, sytuacja robi się dla nich coraz trudniejsza. W sobotę szef rosyjskiego MSZ Ławrow zapewnił po szczycie G20, że Indie dadzą Rosji możliwość inwestowania miliardów rupii, które utknęły na rachunkach rosyjskich firm.