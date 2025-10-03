Jej fabularny debiut „Hogar” też był głęboko zanurzony w faktach. Pisząc scenariusz dużo czasu spędziła w prowadzonych przez siostry zakonne argentyńskich hostelach dla samotnych matek. Teraz zaś, w „Drodze do Vermiglio”, pieczołowicie odtworzyła realia odciętej od świata wioski rządzącej się własnymi prawami.

W jednym z wywiadów reżyserka mówiła: – Bardzo chciałam, żeby moje filmowe Vermiglio było jednocześnie lokalne i uniwersalne. Żeby widz poczuł specyficzną atmosferę tego miejsca, ale jednocześnie pomyślał, że to mikrokosmos, który można odnaleźć wszędzie, w każdej małej wiosce. Domy, kościół, twarze ludzi zawsze są tam podobne. Zwłaszcza w miejscach, które nie zostały opanowane przez turystów, lecz pozostają we własnym, intymnym świecie.

A jednocześnie w tym lokalnym „mikrokosmosie” zaczynają już pojawiać się nuty, które tak silnie wybrzmiewają dzisiaj. Matka Lucii, która ma za sobą dziesięć porodów, rzeczywiście nigdy nie opuści swojej wsi i nie sprzeciwi się zasadom, wedle których ma być cieniem męża, a jedynymi chwilami szczerej rozmowy między nimi może stać się łóżko. Ale ten świat zaczyna pękać. Jedno z dzieci Cezare’a po cichu zagląda do szuflady, gdzie ojciec ukrywa „kompromitujące” zdjęcia, inne zapali po kryjomu papierosa. A Lucia już będzie wiedziała, że tylko ucieczka ze wsi może sprawić, że sama weźmie odpowiedzialność za własne życie.

„Droga do Vermiglio”: Od Olmiego do Delpero

„Drogę do Vermiglio” krytycy chętnie porównują do kina Ermanno Olmiego, zwłaszcza jego „Drzewa na saboty”, bo ten reżyser też wrócił do doświadczeń dzieciństwa spędzonego na wsi u swoich dziadków. W obu filmach jest podobna uważność obserwowania świata ludzi skromnych, wiernych tradycji i rodzinnym więzom, a także dbałość o każdy szczegół scenografii. W obu pojawiają się naturszczycy mówiący swoim dialektem. I w obu jest podobna wstrzemięźliwość operowania obrazem, choć Maura Delpero pozwala sobie na użycie koloru. Ale jednocześnie w jej osadzonym w latach 40. XX wieku dramacie czuje się już elementy feminizmu – tego, że kobiety próbują wziąć swój los we własne ręce. Ba, delikatnie pojawia się nawet cień wątku transpłciowego.

No i w „Drodze do Vermiglio” jest nie tylko próba spojrzenia na przeszłość, lecz również powiedzenia czegoś ważnego o współczesności. O tym, jak wstrząsające światem wojny wdzierają się nawet tam, gdzie nie trwają działania wojskowe i nie wybuchają bomby. Czy dzisiaj wszyscy tego nie czujemy?