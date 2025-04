Mia Wasikowska odbierze nagrodę „Pod prąd” na Gali Otwarcia Mastercard OFF CAMERA 2025

Mia zadebiutowała jako reżyserka projektem „Long, Clear View” - segmentem w antologii „The Turning”, opartej na książce Tima Wintona i nominowanej do nagrody AACTA w 2013 roku. Kolejny film jaki wyreżyserowała to „Afterbirth”, segment filmu „Madly”, międzynarodowej antologii innowacyjnych krótkich metraży opowiadających o historie o miłości. „Madly” miało swoją premierę na Tribeca Film Festival w 2016 roku. W 2019 Mia zadebiutowalą na deskach teatru jako Ralph we „Władcy Much” Sydney Theatre Company w reżyserii Kip Williams.

Mia jest laureatką hollywodzkiej nagrody Breakthrough Actress of the Year oraz Australians in Film Breakthrough Award. W tym roku Mia została Artystą-Rezydentem w Australian Film Television and Radio School (AFTRS).

