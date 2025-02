„Emilia Perez” w polskich kinach. Audiard z przymrużeniem oka

Afera z Karlą Sofią Gascon

„Film jest koprodukcją francusko-amerykańsko-meksykańską. Został nakręcony w języku hiszpańskim, jego akcja toczy się głównie w Meksyku. I tu jest już pierwszy zgrzyt. Meksykanie nie rozpoznają na ekranie swojego świata. Nic zresztą dziwnego, bo ekipa kręciła w Paryżu. Podczas promocji w Meksyku Audiard tłumaczył dziennikarzom, że w ich kraju „Emilia…” mogłaby dostać 1 mln dolarów rabatu. We Francji ta suma była 12-krotnie wyższa.

Czytaj więcej Film Rok bez oscarowego pewniaka. Emilia Pérez autorką ostrych postów „Brutalista” czy „Emilia Pérez”? A może „Konklawe”, „Anora”, „Wicked”? Niespodzianki w tegorocznym rozdaniu Oscarów są możliwe, tym bardziej że bohaterka „Emilii Pérez” okazała się autorką ostrych wpisów przeciwko islamowi oraz wyznawcom religii.

Jednak największe kontrowersje wzbudziła Karla Sofia Gascon, zresztą pierwsza w historii osoba transpłciowa nominowana do Oscara. Dziennikarka Sarah Hagi wyciągnęła z Twittera (obecnie X) jej kontrowersyjne, islamofobiczne i rasistowskie wpisy z początku lat dwudziestych. „Za każdym razem, gdy idę odebrać moją córkę ze szkoły, na dzieci czeka coraz więcej kobiet z zakrytymi włosami i spódnicami do pięt. W przyszłym roku zamiast angielskiego będziemy musieli uczyć się arabskiego” – pisała Gascon. W innym komentarzu: „Islam nie przestrzega praw międzynarodowych i praw człowieka”, potem: „Mam dość tego całego islamu, chrześcijaństwa, katolicyzmu i wszystkich pieprzonych wierzeń idiotów, które łamią prawa człowieka”. A wreszcie: „Islam staje się dla ludzkości wylęgarnią infekcji, które należy pilnie wyleczyć”.

Nie oszczędzała niczego: zabitego przez policjantów George’a Floyda nazwała „zwichniętym alkoholikiem”, galę oscarową, w której uczestniczyła, gdy wygrywał „Nomadland” podsumowała: „Nie wiedziałam, czy oglądam afro-koreański festiwal, demonstrację Black Lives Matter czy 8M” (uroczystości 8 marca czyli Dnia Kobiet).

Teraz zaczęła się tłumaczyć. Mówi o „wyjętych z postów słowach”. Przeprasza. Ale jednocześnie niedawno, 21 stycznia 2025 w mało elegancki sposób zaatakowała swoją konkurentkę – znakomitą aktorkę brazylijską Fernandę Torres, która jest nominowana do Oscara za rolę we „Wciąż tu jestem” Waltera Sallesa. Po czym znowu przeprosiła. Wreszcie na początku lutego skarżyła się, że dopadła ją sława, a jednocześnie nienawiść wielu ludzi. Że „osądzono ją bez procesu” i splamiono jej dobre imię, bo naprawdę „nie jest rasistką”.

Kto ma szanse na Oscary?

Afera nie pomaga „Emilii Perez”. Dziś mówi się, że film Audiarda, tak bardzo na początku w oscarowym wyścigu faworyzowany, nie jest mocnym kandydatem w większości kategorii. Silną pozycję zachowała Zoe Saldana, szansę na statuetkę ma piosenka „Mi camino”. Ale entuzjazmu już nie ma. Od Gascon odcięła się ekipa. Aktorka praktycznie nie brała udziału w spotkaniach promocyjnych, nie pojawiła się na wręczeniu Złotych Globów. Bardzo ostro zareagował sam Jacques Audiard. W wywiadzie dla Deadline Hollywood mówił: „Wykonaliśmy z Karlą Sofią ogromną robotę. Darzyliśmy się zaufaniem, pracowaliśmy na planie we wspaniałej atmosferze. A teraz, gdy nagle czytamy jej słowa pełne nienawiści, tracimy zaufanie do niej. To, co Karla Sofia mówiła, jest niewybaczalne. Odium spada na całą naszą ekipę. Ludzi, którzy tak ciężko przy filmie pracowali. Wyrządziła krzywdę mnie, Zoe, Selenie, wszystkim”.