„W pokoju obok” to opowieść o odchodzeniu i prawie do godnej śmierci. Ale też o wartości życia, przyjaźni, empatii. Scenariusz jest luźno oparty na wydanej w 2000 roku powieści „What Are You Going Through” Sigrid Nunez. Bohaterki filmu w młodości pracowały w tej samej gazecie, przyjaźniły się. Potem ich drogi rozeszły się. Martha została korespondentką wojenną, Ingrid – poczytną pisarką. Po latach w czasie spotkania autorskiego w Nowym Jorku Ingrid dowiaduje się, że Martha jest ciężko chora na raka. Odwiedza dawną przyjaciółkę w szpitalu. Terapia nie przynosi pożądanych rezultatów i Martha postawia odejść na własnych warunkach: dokonać na sobie nielegalnej w Stanach eutanazji. Kupuje na czarnym rynku zabijający środek i wynajmuje dom pod Nowym Jorkiem, gdzie chce umrzeć. Pragnie tylko, żeby ktoś – w pokoju obok – towarzyszył jej w ostatnich dniach. I wiedział, że gdy zamknie drzwi do swojej sypialni, to będzie oznaczało koniec. Zawiadomi jej córkę, znajomych. Martha na to przystaje.

Te dni spędzone z dala od zgiełku świata, na łonie natury, okazują się niezwykłe. Dla Marthy są pożegnaniem ze światem. Dla Ingrid nauką wartości życia. Zapędzona kobieta nagle dostrzega, jak pięknie zapada zmrok, słyszy świergot ptaków.

Jest w tym filmie spokojne pogodzenie z losem, przeświadczenie, że człowiek ma prawo decydować o swoim życiu, ale też poszukiwanie wiary i nadziei, czymkolwiek by one nie były.

„W pokoju obok” to pierwszy długometrażowy film nakręcony przez Almodovara po angielsku, ze znakomitymi kreacjami Tildy Swinton i Julianne Moore.