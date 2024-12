„Trzy kilometry do końca świata”, czyli wyklęta miłość po rumuńsku

W filmie „Trzy kilometry do końca świata” w niezwykle pięknych krajobrazach delty Dunaju toczy się dramat chłopaka, który staje się ofiarą tylko dlatego, że jest „inny”. W jego wsi wybaczono by wszystko. Ale nie „to”. Adi wie, że musi uciec z tego świata. Chce czuć się wolny, a w swojej wsi może liczyć wyłącznie na wskazywanie palcem, pogardę, jawnie okazywaną niechęć. Staje się też problemem dla rodziców, którzy zamykają go w domu jak więźnia, nie wiedzą, co robić, by prawda o jego seksualności nie rozeszła się po otoczeniu. Bo to przecież wstyd.

Emanuel Parvu o swoim filmie

Ale jednocześnie Parvu zostawia widzom nadzieję. Niesie ją dziewczyna, która Adiego kocha i najwięcej traci. Ale miłość pozwala jej go zrozumieć i zaakceptować.

– Tylko dzięki miłości i zrozumieniu możemy uczynić nasze społeczeństwo lepszym miejscem dla przyszłych pokoleń. Tylko poprzez dialog, próbując zrozumieć innych, możemy poszerzyć nasz sposób myślenia i być inkluzywnym społeczeństwem dla każdego, niezależnie od koloru skóry, rasy, religii, płci, zapatrywań seksualnych – mówi reżyser.

„Trzy kilometry do końca świata” to ważny, poruszający film. Podczas ostatniego festiwalu w Cannes dostał nagrodę Queer. Jest też rumuńskim kandydatem do Oscara.