„Ministerstwo Niebezpiecznych Drani”, czyli komandosi, którzy ratowali Europę

Ze swoimi najbliższymi, najbardziej zaufanymi współpracownikami, wśród których był Ian Flemming, późniejszy twórca cyklu o Jamesie Bondzie, polecił sformowanie tajnego oddziału ludzi gotowych na wszystko, którzy mieli pokrzyżować działalność niemieckich łodzi podwodnych. Co ciekawe, członkowie oddziału specjalnego mieli świadomość posiadania dwóch wrogów – niemieckiej armii oraz brytyjskich legalistów. Drugiego trzeba było ominąć lub oszukać, pierwszego pokonać. Oddziałem dowodził Gus March-Phillipps – gra go Henry Cavill znany z „Ligi Sprawiedliwości”, który by stanąć na czele tajnej formacji, został wypuszczony z więzienia, gdzie siedział za wcześniejsze grzeszki. Piękna to scena, gdy na propozycję napicia się tradycyjnej herbaty chwyta butelkę whisky i żąda wypuszczenia z kazamatów innych „bękartów wojny”, takich jak on.

Guy Ritchie śladem Quentina Tarantino

O tym, że Guy Ritchie inspiruje się klasykiem Quentina Tarantino (pamiętajmy jednak, że on z kolei był zapatrzony w „Tylko dla orłów” i pewnie w „Działa Navarony”), nie mamy wątpliwości od pierwszej sceny. Rozgrywa się na starej łajbie, na którą wchodzi oddział marynarzy z nazistowskiego krążownika cumującego nieopodal.

Nie będę wiele spoilerował, ale nie wiemy, czy się bać o bohaterów, czy śmiać z ich bezczelności wobec niemieckiego oficera, który dysponując przewagą w widoczny sposób – może wszystko. Teoretycznie. I nie z ludźmi Gusa! Rozegranie sceny jest więc majstersztykiem i wprowadzeniem w naprawdę nieograniczone niczym możliwości tajnego angielskiego oddziału. Westernowa muzyka w stylu Ennia Morricone stanowi dodatkowy łącznik z filmem Tarantino.

A są też kolejne: to Til Schweiger jako Heinrich Luhr, czyli sadystyczny pan i władca portu w Fernando Po, który w „Bękartach wojny” grał Hugona Stiglitza, niemieckiego żołnierza mającego swe porachunki z gestapo i szukającego zemsty. Ten psychologiczny bagaż noszą prawie wszyscy członkowie akcji „Postmaster”. Mamy barczystego Duńczyka Andersena Lessena (Alan Ritchson), któremu Niemcy zabili brata, on zaś ich zabija nożem, co woli od filetowania ryb, a także łukiem – jesteśmy przecież w świecie westernu. Jest też modelka i aktorka Marjorie Stewart, grana przez meksykańską gwiazdę Eizę González.

Jej bohaterka ma żydowskie korzenie, a rodzina należała do pierwszych ofiar Hitlera. To ona jest tajną bronią lub, jak kto woli, seksbombą wycelowaną w zimnego dowódcę niemieckiego garnizonu Luhra. Stewart była bohaterką plakatów zagrzewających amerykańskich żołnierzy do walki, prywatnie wybrała za męża Gusa.