„Kod zła”

Reż.: Osgood Perkins. Wyk.: Maika Monroe , Nicolas Cage, Alicia Witt

„Kod zła” to rasowy horror. Krytycy porównują ten film do „Milczenia owiec”. Grana przez Maikę Monroe agentka FBI Lee Harker ma poprowadzić sprawę powtarzających się morderstw całych rodzin. Pierwsze zdarzyło się w Oregonie w latach 70. Potem następowały kolejne. Takich tragedii zebrało się do lat 90. dziesięć. Każdy z przypadków jest taki sam. Oszalały mężczyzna zabija żonę i dzieci, po czym sam popełnia samobójstwo. Agentka odkrywa pewną prawidłowość: we wszystkich tych rodzinach była dziewczynka urodzona czternastego dnia jakiegoś miesiąca. W każdym miejscu zbrodni, choć mordercą jest ojciec rodziny, znajdowana jest kartka z zakodowaną wiadomością podpisaną „Longlegs”. W roli nawiedzonego Lonlegsa wystąpił Nicolas Cage.

„Kod zła” wpisuje się w filmografię Osgooda Perkinsa, mającego w swoim dorobku m.in. „Zło we mnie”, „I am the Pretty Thing that Lives in the House” czy „Jasia i Małgosię”. To film z tajemnicą, bardzo mroczny. Agentkę goni czas, bo w każdej chwili mogą zginąć następne rodziny. Ma ona ponadnaturalne siły, ale też wydaje się, że zabójca ma coś wspólnego z jej przeszłością. Nawet zdjęcia Andresa Arochiego są w wielu scenach ciemne i mroczne. Inaczej rejestrowane w scenach współczesnych i retrospekcjach. A najbardziej zaskakuje Nicolas Cage. Longleg to jak pisze Pete Hammond z Deadline Hollywood jedna z najbardziej ekstremalnych i przerażających ról w jego karierze. Jest jakby metafizycznym uosobieniem zła. I chyba właśnie o rozprzestrzenianiu się zła jest film Osgooda Perkinsa.

„Zabierz mnie na Księżyc”

Reż.: Greg Berlanti. Wyk.: Scarlett Johansson, Channing Tatum, Woody Harrelson



20 lipca 1969 roku relację z lądowania pierwszego człowieka na księżycu oglądało na telewizyjnych ekranach 400 mln ludzi. I właśnie przygotowania do tego historycznego wydarzenia wracają w filmie Grega Berlantiego „Zabierz mnie na Księżyc”.