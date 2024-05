Dzień 6 i zapowiedź #DNIA 7 – w stronę maja, w stronę słońca

– Żeby przygotować się do filmu – oglądałam reportaże oraz filmy o eutanazji czy wspomaganym samobójstwie, nie tyle, żeby zrozumieć dokładnie samą procedurę, ale bardziej motywacje bohaterki, która podejmuje tak nieodwołalną decyzję, jak silny musi być jej ból – mówiła Magdalena Cielecka.

– Doskonale rozumiałyśmy, o kim jest dana scena i kto w niej prowadzi. Doszłyśmy wręcz do sytuacji, kiedy jak gdyby jeden tryb zachodził na drugie i go uruchamiał. Dużo z siebie aktorsko czerpałyśmy – mówiła o współpracy Marta Nieradkiewicz. Pytana, czym się kierowała kreując Łucję, mówiła:

– Wiedziałyśmy, że scenariusz jest napięty, więc trzymałyśmy puls, by nie stał się on przez naszą grę pretensjonalny lub nie do zniesienia dla widza.

W ramach Konkursu Głównego „Wytyczanie Drogi” widzowie mieli szansę zobaczyć filmy o dorastaniu w cieniu wojny serbsko-natowskiej - „78 Days” (reż. Emilija Gašić), o kontrastach społecznych w Hiszpanii - „The Quiet Maid” (reż. Miguel Faus) oraz siostrzeństwie pod nieobecność matki - „Paradise is Burning” (reż. Mika Gustafson). Po pokazach „The Quiet Maid” oraz „Paradise is Burning” miały miejsce sesje Q&A z twórcami filmu: Miguelem Fausem oraz Biancą Delbravo.

– Krzyczałam do koleżanki przez telefon, a Alexander Öhrstrand, scenarzysta filmu, przechodził akurat obok. Spodobał mu się mój głos i charakter, więc poprosił mnie o kontakt, ale okazało się, że pomylił cyfrę w moim numerze i nie mógł się dodzwonić. Ostatecznie skontaktowaliśmy się znów po roku, kiedy oboje byliśmy na mieście i znów rozpoznał mój głos – opowiadała o okolicznościach angażu do „Paradise is Burning” Bianca Delbravo, która odgrywała postać Laury i przyleciała ze Szwecji porozmawiać z widzami osobiście.

A co nas czeka 2 maja?