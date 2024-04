Gala Otwarcia Mastercard OFF CAMERA

„Rzeczpospolita” jest patronem medialnym Mastercard OFF CAMERA

Miłośników dobrego kina powitali Agnieszka Hyży i Maciej Rock, którzy w tym roku poprowadzili Galę Otwarcia. Przypomnieli, że w 2008 roku, gdy rozpoczął się globalny kryzys finansowy, kinowym hitem był film Tomasz Koneckiego „Lejdis”, a hollywoodzkie blockbustery takie jak „Iron Man”, „Batman”, czy „007 Quantum of Solace” nie miały szans z tą polską komedią. W tym właśnie roku swoją pierwszą edycję świętował Festiwal Kina Niezależnego, który z lokalnego wydarzenia wyrósł na międzynarodowe święto kinematografii. Szymon Miszczak – pomysłodawca Mastercard OFF CAMERA powitał zebranych gości i przypomniał, że dla wszystkich kinomanów przygotowano moc wydarzeń, które potrwają dziesięć dni.

W Konkursie Głównym Wytyczanie Drogi jury pod przewodnictwem Andrzeja Seweryna wręczy Krakowską Nagrodę Filmową Andrzeja Wajdy i czek na 25 tysięcy dolarów dla reżysera i producenta zwycięskiego filmu. W Konkursie Polskich Filmów Fabularnych laureat oprócz statuetki odbierze 100 tysięcy złotych, a tę nagrodę ufundowała Dominika Kulczyk i firma dFlights.

Na Gali Otwarcia 17. Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA nie zabrakło sławnych gości, a wśród nich m.in. Patricka Wilsona, który zaszczyci widzów swoją obecnością podczas pokazu specjalnego filmu „Hard Candy” oraz odbierze nagrodę „Pod Prąd”. Kolejnym wyjątkowym gościem został Stephen Fry. Wywołał on niemałe poruszenie na sali, ponieważ przywitał się z widownią w języku… polskim! To właśnie produkcja z jego udziałem – „Treasure” – stała się filmem otwarcia podczas tegorocznej edycji Festiwalu.

W trakcie wieczornego spotkania padło również wiele ważnych słów. Marta Życińska – dyrektorka generalna Mastercard Europę na Polskę, Czechy i Słowację zaznaczyła, że: „dziś, gdy świat trawią różnego rodzaju konflikty, kino ma szansę pełnić specjalną funkcję – nie tylko edukuje, ale i pobudza do refleksji, a przede wszystkim, zwłaszcza kino niezależne, pokazuje nam przeróżne strony tego samego medalu”. Grzegorz Stępniak, dyrektor artystyczny Festiwalu, dodał: „Kino ma szczególną moc uwrażliwiania widzów i docierania do szerokich grup odbiorców. Podczas tegorocznej edycji Mastercard OFF CAMERA stawiamy na celebrację różnorodności, o czym świadczą filmy pokazywane w nowych tematycznych sekcjach i obydwóch konkursach”.