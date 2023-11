Dyrektor Amerykańskiej Akademii Filmowej Bill Kramer w Toruniu

Gość tegorocznej edycji EnergiCAMERIMAGE Bill Kramer, dyrektor generalny Amerykańskiej Akademii Filmowej to ważna postać w amerykańskim świecie kina. Jest absolwentem Uniwersytetu w Teksasie, gdzie zrobił licencjat z administracji biznesowej, następnie studiował na Uniwersytecie Nowojorskim, uzyskując dyplom z planowania urbanistycznego i administracji publicznej. Pracował na wysokich stanowiskach zarządzających w instytucjach naukowych i kulturalnych, m.in. Rhode Island School of Design, California Institute of the Arts, Columbia University School of the Arts i w Sundance Institute.

Przede wszystkim jednak jest jednym z pomysłodawców i inicjatorów rozwoju Muzeum Kinematografii, jakie powstało przy Akademii. Od października 2019 roku pełnił funkcję jego prezesa i dyrektora, a w ubiegłym roku został mianowany dyrektorem generalnym Amerykańskiej Akademii Filmowej.

Czytaj więcej Film Rusza budowa Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage W Toruniu powstanie wielkie centrum kulturalne, jako pierwsze zostanie wybudowane studio filmowe.

W Toruniu Kramer wziął udział w seminarium „Znaczenie tworzenia nowych instytucji kultury”. Poprowadził je razem z dyrektorem powstającego toruńskiego Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage Kazimierzem Suwałą. Podczas rozmowy padły ważne deklaracje współpracy obu instytucji.

— Toruńskie przedsięwzięcie ma szansę dołączyć do sieci obiektów na całym świecie, w których promowany będzie film, będący nie tylko formą sztuki, ale także ważnym narzędziem wykorzystywanym w edukacji – stwierdził Bill Kramer zapowiadając przyszłe kontakty z powstającym Centrum.