Filmy na weekend: każdy znajdzie coś dla siebie

Film Susanny Fogel został zainspirowany opowiadaniem Kristen Roupenian opublikowanym na łamach „New Yorkera” w 2017roku. W krótkim czasie „The Cat Person” przeczytało wtedy ponad 5 milionów osób. To był dla utworu literackiego absolutny rekord w historii internetowego wydania czasopisma.

Niestety, film Fogel nie robi takiego wrażenia jak jego pierwowzór literacki. Ostania jego część została dopisana przez scenarzystkę Michelle Ashford i właśnie ta końcówka spycha „Niebezpiecznego kochanka” w stronę dość płaskiego horroru. Szkoda, bo była szansa na kino bardzo ciekawe.

Chłopi

Reż.: DK Welchman, Hugh Welchman

Animacja, wyk.: Mirosław Baka, Robert Gulaczyk. Kamila Urzędowska, Sonia Mietelicka

Ta zrealizowana na podstawie prozy Reymonta animacja DK Welchman i Hugh Welchmana to tegoroczny polski kandydat do Oscara. Twórcy zekranizowali historię Jagny, Boryny i Antka stosując podobną technikę, jak przy swoim poprzednim filmie – „Twoim Vincencie” nominowanym w 2018 roku do Oscara w kategorii długometrażowej animacji. Najpierw sfilmowali wszystko z aktorami, potem zarejestrowane sceny malowali. Przy tym zadaniu 100 malarzy z różnych krajów, w czterech studiach. Powstało ok. 80 tysięcy klatek filmu, na których stworzenie zużyto 1300 litrów farb olejnych. Niesamowite przedsięwzięcie zrealizowane perfekcyjnie. Są tu sceny walki i wesela, rozrysowane sumiennie, z wszelkimi detalami. W szalonym tańcu wirują spódnice kobiet, a na piersiach unoszą się czerwone korale. Twarze bohaterów nie są nieruchome, oczy żyją.