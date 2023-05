Cannes 2023: Rosjanie po cichu wracają na filmowe targi

Dziś wciąż nie handlują z Rosją amerykańskie wielkie studia Warner Bros., Paramount, Disney, Sony. Ale niezależni producenci i agenci pracują. Trudno ukryć, że Rosjanie kupili prawa do wielu tytułów – od nowego projektu Guya Richie aż do filmu „Puchatek: krew i miód”. Mniejsze firmy zachodnie często zapominają czym jest bojkot agresora. Zdarza się słyszeć usprawiedliwienie, że ich filmy stanowią antidotum dla propagandy Putina. Zdarza się też, że interesy nie są robione bezpośrednio z Rosjanami, lecz na przykład z niewielką firmą z Europy, która następnie sprzedaje prawa Rosji.

Według targowych plotek prawa na Rosję do filmu Guya Richie’go zostały przehandlowane za 10 mln dolarów

Jeden z informatorów, z którymi rozmawiał dziennikarz ze „Screen International” stwierdził wręcz, że nigdy jeszcze nie był świadkiem tak niebotycznie wysokich cen, za jakie sprzedawane są projekty do Rosji. Według targowych plotek prawa na Rosję do filmu Richie’go zostały przehandlowane za 10 mln dolarów. Business is business.