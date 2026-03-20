Jeszcze cztery lata potrwa dotowana promocja MŚP na zagranicznych rynkach

Ministerstwo Rozwoju i Technologii realizuje od 1 stycznia 2024 r. projekt pod nazwą „Umiędzynarodowienie MŚP – Brand HUB”. Jego celem jest podniesienie potencjału rozwojowego polskich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz wzrost wolumenu sprzedaży ich produktów na rynkach zagranicznych poprzez udział w działaniach promocyjnych w wybranych krajach. Cały projekt potrwa do 31 grudnia 2029 r.

Które MŚP mogą skorzystać z dotacji?

Jak wynika z raportu „Przedsiębiorstwa aktywne w 3 kwartale 2025 r.”, przygotowywanego cyklicznie przez Główny Urząd Statystyczny, w Polsce na koniec września 2025 r. łącznie było 2 875 994 firmy, w tym 2 871 811 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Oferta projektu skierowana jest do MŚP, działających w jednym z piętnastu sektorów, które posiadają wysoki potencjał eksportowy oraz innowacyjny. Dla nich zostały opracowane specjalne programy promocji. Wsparcie odbywa się poprzez organizację stoisk narodowych na najważniejszych wydarzeniach targowych na świecie, realizację kampanii promocyjnych i misji gospodarczych.