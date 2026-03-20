Jeszcze cztery lata potrwa dotowana promocja MŚP na zagranicznych rynkach

Targi GITEX Global 2025 w Dubaju.
Ministerstwo Rozwoju i Technologii realizuje od 1 stycznia 2024 r. projekt pod nazwą „Umiędzynarodowienie MŚP – Brand HUB”. Jego celem jest podniesienie potencjału rozwojowego polskich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz wzrost wolumenu sprzedaży ich produktów na rynkach zagranicznych poprzez udział w działaniach promocyjnych w wybranych krajach. Cały projekt potrwa do 31 grudnia 2029 r.
Jak wynika z raportu „Przedsiębiorstwa aktywne w 3 kwartale 2025 r.”, przygotowywanego cyklicznie przez Główny Urząd Statystyczny, w Polsce na koniec września 2025 r. łącznie było 2 875 994 firmy, w tym 2 871 811 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Oferta projektu skierowana jest do MŚP, działających w jednym z piętnastu sektorów, które posiadają wysoki potencjał eksportowy oraz innowacyjny. Dla nich zostały opracowane specjalne programy promocji. Wsparcie odbywa się poprzez organizację stoisk narodowych na najważniejszych wydarzeniach targowych na świecie, realizację kampanii promocyjnych i misji gospodarczych.
Wszystkie te działania mają na celu prezentację polskiej oferty produktów i usług MŚP wśród partnerów zagranicznych, potencjalnych klientów oraz promocję Polski jako kraju oferującego najwyższą jakość.
Sektory o wysokim potencjale eksportowym i innowacyjnym objęte wsparciem to:
1. sektor budowy i wykańczania budowli;
2. sektor elektroniki profesjonalnej, mikroelektroniki i fotoniki;
3. sektor medyczny i farmaceutyczny;
4. sektor ICT/IT;
5. sektor kosmetyczny;
6. sektor lotniczo-kosmiczny;
7. sektor maszyn i urządzeń;
8. sektor meblarski;
9. sektor motoryzacyjny;
10. sektor pojazdów szynowych;
11. sektor przemysłu kreatywnego;
12. sektor spożywczy;
13. sektor statków specjalistycznych, jachtów i łodzi;
14. sektor wysokich technologii w obszarze bezpieczeństwa i towarów podwójnego zastosowania;
15. sektor zielonych technologii.
Lista targów jest naprawdę imponująca. Są to topowe i prestiżowe wydarzenia o ogromnym znaczeniu dla każdego sektora i swoim zasięgiem obejmują cały świat. Należy podkreślić, że na nich właśnie wystawione są stoiska narodowe, z którymi nie tylko się wiąże samo wystawienie, ale zapewnione są inne metody wsparcia oraz promocji (np. organizacja kampanii informacyjno-promocyjnych).
Z uwagi na wysoki stopień specjalizacji sektorowej projekt „Umiędzynarodowienie MŚP – Brand HUB” jest realizowany przez cztery rządowe agencje wyspecjalizowane w obsłudze przedsiębiorstw. I są to: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. (PAIH), Polska Agencja Kosmiczna (PAK), Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Każda z nich, w ramach swoich kompetencji rzeczowych, odpowiada za organizację stoisk narodowych dla danego sektora.
Łączna wartość dofinansowania przez wszystkie lata realizacji projektu wynosi 182 mln zł, czyli średnio licząc po 30,3 mln zł na rok. Należy jednak pamiętać, że niektóre targi odbywają się co dwa lata, więc rocznie kwota na promocję MŚP jest inna, ale nie mniejsza niż wspomniana wyżej.
Sława niektórych targów jest tak duża, a tym samym zainteresowanie polskich MŚP jest ogromne, że organizator stoiska narodowego (o którym mowa wyżej) przygotowuje na niektóre wydarzenia stoiska dwustronne i dwurzędowe, czyli stoiska w dwóch rzędach, które można obejść dookoła.
Należy pamiętać, że z uwagi na popularność danych targów jest więc dużo chętnych. Zgłoszenia odbywają się niekiedy już na rok przed kolejną edycją. Pierwszeństwo mają ci, którzy jeszcze nie byli, ale mimo to nie należy zwlekać.
