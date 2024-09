Czym jest bezpieczeństwo dla firmy Lenovo?

W Lenovo bezpieczeństwo to coś więcej niż priorytet, to nasza podstawowa wartość. Nasza kultura stawia bezpieczeństwo na pierwszym miejscu, a podejście „security by design” wyznacza kierunek wszystkich naszych działań. Bezpieczeństwo jest wplecione w nasze DNA, orędują za nim nasi liderzy, pragną go nasi klienci. Nasze zespoły ds. bezpieczeństwa pracują zgodnie z wizją zakładającą osiągnięcie pozycji lidera i umożliwienie inteligentnej transformacji. Uważamy, że inteligentne technologie powinny być jednocześnie godne zaufania i bezpieczne. Globalna organizacja bezpieczeństwa firmy Lenovo ma na celu zapewnienie nam pozycji zaufanego lidera i aktywatora poprzez kompleksowe i spójne programy bezpieczeństwa i ochrony prywatności. Nasze niezawodne programy bezpieczeństwa są dowodem stałego zaangażowania firmy w dostarczanie produktów i usług, które spełniają lub nawet przewyższają standardy branżowe.

Lenovo chroni swoje produkty i wyznacza wysokie standardy w zakresie bezpieczeństwa łańcucha dostaw

Na czym polega koncepcja „security by design”?

Dla Lenovo najwyższym priorytetem jest ochrona danych klientów. Powyższy obowiązek jest zakorzeniony w naszym podejściu „security by design”, które stawia bezpieczeństwo i ochronę prywatności w centrum każdego aspektu naszej działalności. Firma Lenovo jako jedna z pierwszych podpisała ogłoszone przez amerykańską Agencję ds. Cyberbezpieczeństwa i Bezpieczeństwa Infrastruktury (CISA) zobowiązanie „Secure by Design”.

Dbamy o bezpieczeństwo od pierwszych etapów rozwoju produktów i usług, rozszerzając je na cały cykl życia produktu. Bezpieczeństwo to nie jest kolejny punkt do odhaczenia na liście – to integralna część rozwoju, produkcji, łańcucha dostaw i reagowania na incydenty. Wplatamy bezpieczeństwo w każdy aspekt naszej działalności dzięki bezpiecznemu ekosystemowi produkcji i łańcucha dostaw oraz natychmiastowemu reagowaniu na luki w zabezpieczeniach.

Firma Lenovo niedawno dołączyła również do inicjatywy Joint Cyber Defense Collaborative (JCDC) prowadzonej przez amerykańską Agencję ds. Cyberbezpieczeństwa i Bezpieczeństwa Infrastruktury (CISA). W jaki sposób ta współpraca zwiększa możliwości Lenovo w zakresie cyberbezpieczeństwa?

Współpraca Lenovo z Joint Cyber Defense Collaborative (JCDC) stanowi kamień milowy w rozwoju naszych możliwości w zakresie cyberbezpieczeństwa. Współpraca z amerykańską Agencją ds. Bezpieczeństwa Cybernetycznego i Bezpieczeństwa Infrastruktury (CISA) oraz innymi wiodącymi podmiotami z branży pozwala nam lepiej przygotować branżę do walki z cyberzagrożeniami. Współpraca podkreśla znaczenie współdziałania organów rządu i przedstawicieli branży dla zwiększenia cyberbezpieczeństwa i ochrony przed coraz to nowymi cyberzagrożeniami.

Jak ostatnie inwestycje firmy Lenovo w europejskich fabrykach wpłynęły na bezpieczeństwo i kontrolę łańcucha dostaw?

Łańcuch dostaw Lenovo jest jednym z najlepszych przykładów globalnej/lokalnej strategii firmy i zapewnia nie tylko wydajność operacyjną firmie, ale też zdecydowane korzyści jej klientom poprzez skupienie produkcji dla Europy w Europie, dla obu Ameryk w Amerykach i dla Azji w Azji. Przeniesienie produkcji bliżej klienta skraca lokalny łańcuch dostaw, wykorzystuje lokalne wykwalifikowane kadry i wspiera realizację celów Lenovo w zakresie zrównoważonego rozwoju dzięki bardziej zrównoważonym metodom produkcji. Budowanie urządzeń w pobliżu klienta znacznie zmniejsza dystans pokonywany przez produkty, umożliwiając bardziej wydajny i zrównoważony transport.

Przykładowo, od momentu uruchomienia w 2022 roku europejski zakład produkcyjny Lenovo na Węgrzech dostarczył ponad 1,5 miliona stacji roboczych i serwerów do ponad 2500 klientów na 70 rynkach w regionie EMEA.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy firma Lenovo skupiła swoje działania na kluczowych obszarach łańcucha dostaw, w tym bezpieczeństwie, transformacji cyfrowej i zrównoważonym rozwoju, w zgodzie z globalnym/lokalnym podejściem firmy do wzrostu wydajności i poprawy wyników klientów.

Podstawą podejścia Lenovo do bezpieczeństwa łańcucha dostaw jest prewencja. Dostawcy i komponenty są poddawani rygorystycznym kontrolom bezpieczeństwa, które zgodnie z podejściem „security by design” jest częścią każdego etapu cyklu życia produktu.

Przyjmując proaktywną postawę wobec zagrożeń typu backdoor, uszkodzonych produktów, podróbek i luk w zabezpieczeniach sprzętu/oprogramowania, Lenovo chroni swoje produkty i wyznacza wysokie standardy w zakresie bezpieczeństwa łańcucha dostaw.

Rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji stają się coraz bardziej popularne. Czy firma Lenovo wykorzystuje funkcje/technologie oparte na sztucznej inteligencji, a jeśli tak, to w jaki sposób?

Już od kilkudziesięciu lat wykorzystujemy sztuczną inteligencję do ulepszania naszych urządzeń, usług i rozwiązań. Teraz znaleźliśmy się jednak w punkcie przełomowym: w erze generatywnej sztucznej inteligencji.

Lenovo posiada wizję, wiedzę i szerokie portfolio rozwiązań AI, dzięki którym jest w stanie sprostać nowemu wyzwaniu. Oferujemy niezrównane, kompleksowe portfolio rozwiązań, które pozwala zaspokoić potrzeby w zakresie AI w każdym miejscu i na każdą skalę, bez względu na to, o jakiego klienta chodzi – indywidualnego twórcę, organizację non-profit czy przedsiębiorstwo intensywnie wykorzystujące dane.

Co więcej, wykorzystujemy technologie, zasoby i kapitał intelektualny Lenovo, aby osiągnąć korzyści transformacyjne. Opierając się na czterech filarach gotowości na sztuczną inteligencję – Bezpieczeństwie, Ludziach, Technologii i Procesach – dążymy do optymalizacji każdego aspektu naszej działalności: od produkcji i pracy opartej na wiedzy, przez obsługę klienta, po zrównoważony rozwój.

Sztuczna inteligencja pozwoliła nam przyspieszyć proces decyzyjny w łańcuchu dostaw o 60 proc., a proces planowania produkcji o 98 proc. Innowacyjne technologie AI skróciły czas obsługi w centrum kontaktu o 20 proc. i umożliwiły tysiącom użytkowników Lenovo Forum szybki dostęp do potrzebnych informacji, zwiększając wydajność obsługi klienta o 50 proc.

Sztuczną inteligencję wykorzystujemy również do usprawniania naszych procesów w zakresie ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego (ESG).

Nasza inicjatywa Lenovo Powers Lenovo skraca czas do wglądu (time-to-insight) we wnioski płynące ze wskaźników ESG o 99 proc. i pozwala na odnowienie o 116 proc. więcej urządzeń klientów na godzinę, przyczyniając się tym samym do realizacji naszych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

