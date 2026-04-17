Jak ogłosiło Ostatnie Pokolenie, wyniki dwóch lat oporu są „konkretne i trwałe”. Organizacja wymieniła w tym kontekście m.in. ogłoszenie przez rząd „miliardowych inwestycji w kolej” oraz to, że „po raz pierwszy od lat temat transportu publicznego stał się rzeczywistym priorytetem politycznym”.

Reklama Reklama

Zdaniem aktywistów Ostatniego Pokolenia „postulaty z ulicznych transparentów trafiły do tekstu rządowej ustawy procedowanej w Sejmie”, a projekt ustawy o odbudowie polskiej kolei i transportu autobusowego, którą nazwano w informacji dla mediów „Lex Ostatnie Pokolenie” we wtorek 14 kwietnia został przegłosowany na pierwszym czytaniu na sejmowej komisji infrastruktury i będzie iść dalej ścieżką legislacyjną. „To bezprecedensowe zwycięstwo” - ogłosiła organizacja.

W oświadczeniu napisano też, że „Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad tanim, zintegrowanym, ogólnopolskim biletem na transport publiczny”, a „sojusz Ostatniego Pokolenia ze Związkiem Zawodowym Maszynistów pokazał, że walka o klimat i prawa pracownicze to jeden front, nie dwa oddzielne światy”.

24 września 2025 r. Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy złożył inicjatywę ustawodawczą o odbudowie polskiej kolei i transportu autobusowego oraz o ratowaniu miejsc pracy na kolei towarowej. Dwa dni później aktywiści Ostatniego Pokolenia rozstawili namioty przed gmachem Sejmu RP, domagając się od marszałka Sejmu niezwłocznego skierowania projektu tej ustawy do komisji. Projekt trafił do Biura Legislacyjnego i Biura Analiz oraz Oceny Skutków Regulacji Sejmu, a 29 września został przekazany do opiniowania organizacjom biznesowym i związkom zawodowym. Po tym, 30 września, protestujący uznali swoje żądania za spełnione i opuścili swoje namioty.

„Chowamy klej do kieszeni a kamizelki – do szafy”

„Teraz chowamy klej do kieszeni, a kamizelki - do szafy. Ale to nie koniec. Kosztem sukcesu, który wspólnie odnieśliśmy są toczące się sprawy sądowe. Za mówienie prawdy o katastrofie klimatycznej, za domaganie się sprawiedliwości społecznej, osoby mierzą się z grzywnami, które sięgają kilkudziesięciu tysięcy złotych. Niektórym grozi nawet utrata wolności. Będziemy solidarni z osobami, które mierzą się z represjami. Kampania będzie nieustannie wspierać osoby na drodze sądowej, a wspomagać je w opłaceniu podstawowych życiowych potrzeb, kiedy te szczególnie zmagają się z grzywnami” - powiedziała cytowana w oświadczeniu Julia Keane z Ostatniego Pokolenia.

Napisano w nim również, że „koniec Ostatniego Pokolenia nie oznacza końca oporu”. „Po przekroczeniu 1,5°C nie ma odwrotu - zapaść klimatu stała się faktem, a niestabilne żywioły stanowią zagrożenie dla nas wszystkich. Odpowiedzialne za zapaść klimatu elity polityczne tylko dodają gazu: łamią prawa człowieka, wszczynają wojny, na których zarabiają, tym samym odsłaniając nasze uzależnienie od paliw kopalnych”.



„Nie zatrzyma tego nic oprócz Rewolucji. Udowodniliśmy, że opór działa - jesteśmy pewni, że powróci (w nowych formach), w imię walki o człowieczeństwo. Rozpoczynamy proces refleksji i przygotowywania strategii działania w coraz bardziej niestabilnym świecie. Wszyscy jesteśmy Ostatnim Pokoleniem” - powiedział, również cytowany w oświadczeniu organizacji Stanisław Kur z Ostatniego Pokolenia.

Ostatnie Pokolenie

Ostatnie Pokolenie to grupa aktywistów ekologicznych stosujących formy nieposłuszeństwa obywatelskiego na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi. Organizacja działała pierwotnie w Niemczech, ma ono też siostrzane organizacje we Włoszech i Polsce, oraz nieaktywną od 2024 r. grupę w Austrii.

Austriaccy aktywiści klimatyczni z Ostatniego Pokolenia ogłosili, że kończą swój prawie dwuletni protest i działalność w 2024 r. Zamieścili wtedy oświadczenie, w którym napisali, że „nie widzą już szans na sukces”.

Na polskiej stronie organizacji napisano, że „Ostatnie Pokolenie to ruch obywatelskiego oporu, który żąda dostępnego i taniego publicznego transportu dla wszystkich Polek i Polaków”.