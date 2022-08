- Jeśli my, o tym co się dzieje musimy dowiadywać się od Niemców, to skojarzenie z Czarnobylem jest proste. Wtedy, o tym co się wydarzyło dowiedzieliśmy się od Szwedów, dziś okazuje się, że to Niemcy mówią o skażeniu rtęcią. To jest kompletne lekceważenie ze strony władzy - mówiła w rozmowie z Polsat News Barbara Nowacka, odnosząc się do skażenia Odry. Jej zdaniem, mimo sygnałów, które pojawiały się już jakiś czas temu, rząd nie zareagował. - Rząd musi zdecydować, że na tym terenie jest katastrofa ekologiczna. A co robi rząd? Nie robi nic, albo wygaduje głupstwa na konferencjach prasowych - stwierdziła i dodała, że władze "kompletnie nie dają sobie z tym rady”. - My z resztą wiemy, że oni sami są katastrofą dla Polski - oceniła.

Czytaj więcej Klęski żywiołowe Odra zatruta. Zanieczyszczenia płyną od lipca Sygnały o śniętych rybach w Odrze pojawiały się od wędkarzy już w lipcu. Dziś można już mówić o katastrofie ekologicznej i tonach martwych ryb. Z wody wyławiane są też nieżywe bobry.

Jak podkreśliła Barbara Nowacka, „nie da się opowiadać, że nic się nie dzieje, że to tylko kilka rybek, albo wina Trzaskowskiego”. - Oni narażają życie i zdrowie ludzi - stwierdziła. Polityk odniosła się także do słów Donalda Tuska, który powiedział, że ”wszyscy jesteśmy jak te ryby w Odrze”. - Tak niestety wyglądają rządy PiS-u, zabierają nam tlen wolności, tlen samorządności i doprowadzają do potężnych zagrożeń - podkreśliła. - Dzisiaj mówimy o katastrofie ekologicznej, a co z katastrofą gospodarczą, co z nieradzeniem sobie z pandemią, czego skutki przedsiębiorcy czują do dzisiaj - dodała.

Ministerstwo Środowiska Brandenburgii poinformowało późnym popołudniem w czwartek, że przez Odrę przepływa nieznana dotąd, silnie toksyczna substancja. Pierwsze wyniki analizy wykazały, że silna fala substancji organicznych przeszła kilka dni temu przez Frankfurt nad Odrą i od tego czasu kontynuuje swój bieg w dół rzeki, obecnie do Schwedt. Według informacji portalu RBB24, pracownicy laboratorium państwowego stwierdzili wysoki poziom rtęci w próbkach pobranej z Odry wody.

Wyniki badań toksykologicznych śniętych ryb z Odry będą znane w niedzielę wieczorem lub w poniedziałek rano - informuje Radio Zet.