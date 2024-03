Przed wyborami samorządowymi KO puszcza oko do młodych

Rafał Trzaskowski podczas konferencji mówił o tym, jak źle było w szkole za ministra Czarnka i w jaki sposób starał się chronić warszawską młodzież przed – jak to już wcześniej określiła Nowacka – „mrokami średniowiecza”. Zapewniał też, że z nową ministrą współpraca układa się świetnie. Co miało znaczyć tyle, że jeśli to on zostanie wybrany na prezydenta, to uczniowie będą mieli lepiej.

Ale w tym przekazie nie zapomniano także o nauczycielach i rodzicach. Stąd właśnie to podkreślenie Barbary Nowackiej, że nie można skupiać się na samych prawach ucznia, ale pamiętać także o ich obowiązkach.