Budanow w czasie dyskusji ze studentami jednej z kijowskich uczelni wyższych ocenił, że obecnie nie można jeszcze mówić o konflikcie między Polską a Ukrainą, ale – jak dodał – sytuacja może eskalować.

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Kyryło Budanow o decyzji Karola Nawrockiego ws. Orderu Orła Białego: Straszny błąd, niedojrzałość

– W przypadku Polski mamy klasyczny przykład napięć dyplomatycznych, to jeszcze nie konflikt. To różnica zdań. Nie osiągnęła jeszcze punktu szczytowego, uwierzcie mi. Sprawy posuną się dalej, jak mówią, jeśli wszyscy trochę się nie cofną – ostrzegł.

Budanow bardzo krytycznie ocenił decyzję Nawrockiego o odebraniu Orderu Orła Białego Zełenskiemu, po tym, jak Zełenski nadał jednej z ukraińskich jednostek imię „Bohaterów UPA”.

Liczba odznaczonych Orderem Orła Białego od 1992 roku Foto: PAP

– Postrzegam to jako błąd, straszny błąd. Jest wielowiekowa zasada: trzeba mieć dobre lub neutralne relacje z sąsiadami. Napięcia między sąsiadami zawsze powodują problemy, od politycznych po czysto gospodarcze – podkreślił.

Budanow decyzję o odebraniu Orderu Orła Białego Zełenskiemu ocenił mianem „niedojrzałej”. – Postrzegam to jako niedojrzałość. Po pierwsze i przede wszystkim, niedojrzałość. Postrzegam to jako niedojrzałość po stronie ludzi w Polsce, którzy parli do tej decyzji, a potem ją przyjęli. To bardzo dziwne, nie zostało przemyślane ani właściwie przygotowane. Jeśli zamierzasz robić takie rzeczy, powinieneś co najmniej pozbawić najpierw tego orderu Mussoliniego (Benito Mussolini otrzymał w przeszłości Order Orła Białego – red.). Ponieważ to wygląda skrajnie dziwnie – podsumował.

Karol Nawrocki odebrał Order Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Ukraińcy zaczęli zwracać ordery

Nawrocki ogłosił decyzję o odebraniu Orderu Orła Białego Zełenskiemu 19 czerwca. 20 czerwca Zełenski odesłał Order Orła Białego i legitymację wręczaną kawalerom tego Orderu za pośrednictwem ukraińskiej poczty.

Zełenski nie przyjechał też na Konferencję Odbudowy Ukrainy do Gdańska. Na czele ukraińskiej delegacji na tę konferencję stanęła premier Julia Swyrydenko.

Agencja Reutera, cytując przedstawicieli polskiego rządu, podawała że premier Donald Tusk, który przed ogłoszeniem przez Nawrockiego decyzji o odebraniu Orderu Orła Białego spotkał się z Zełenskim na marginesie szczytu UE, rozmawiał z nim o deeskalacji napięć między Polską a Ukrainą.

W reakcji na odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego polskich orderów zrzekli się m.in. byli prezydenci Ukrainy: Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko. Z kolei prezes PiS, Jarosław Kaczyński, zrzekł się 25 czerwca nadanego mu ukraińskiego orderu. Podobnie postąpił dzień później Mariusz Błaszczak. Kaczyński zasugerował też, że Polska powinna zacząć blokować negocjacje akcesyjne Ukrainy z UE, domagając się zmiany decyzji ws. nazwania jednostki wojskowej imieniem „Bohaterów UPA”.