Z informacji „Washington Post” nie wynika, jak wielu żołnierzy miałoby zostać wysłanych na Bliski Wschód. Doniesień tych nie potwierdza na razie oficjalnie administracja USA. Wysłanie kolejnych żołnierzy w rejon Iranu miałoby być formą wywarcia presji na Teheran, co miałoby skłonić Iran do przyjęcia warunków USA i zawarcia porozumienia pokojowego.

Tymczasem Donald Trump udzielił telewizji Fox Business wywiadu, w którym przekonywał, iż Iran jest zdeterminowany, by zakończyć wojnę. - Gdybym wycofał się w tej chwili, zajęłoby im 20 lat, aby odbudować kraj – stwierdził oceniając skalę zniszczeń, jakich ataki USA i Izraela wywołały w Iranie.

- A my nie skończyliśmy. Zobaczymy co się stanie. Sądzę, że są zdeterminowani, by zawrzeć porozumienie – podkreślił amerykański prezydent. We wcześniejszej rozmowie z „New York Post” Trump nie wykluczył, że w najbliższych dwóch dniach dojdzie do kolejnej rundy rozmów pokojowych USA-Iran w Islamabadzie.

Donald Trump zapowiada, że ceny paliwa wkrótce spadną. Wcześniej mówił co innego

W tym samym wywiadzie dla Fox Business Trump mówił, że ceny ropy spadną „bardzo gwałtownie, gdy tylko to (wojna z Iranem – red.) się skończy”. - Sądzę, że może to wydarzyć się bardzo szybko – dodał. W dalszej części rozmowy powiedział, że ceny benzyny, która obecnie wynosi w USA nieco powyżej 4 dolarów za galon (3,79 litra) będzie do wyborów „znacznie niższa”. - Gdy to się uspokoi (wojna – red.), wówczas ceny benzyny gwałtownie pójdą w dół - podkreślił.

Gdybym wycofał się w tej chwili, zajęłoby im 20 lat, aby odbudować kraj Donald Trump, prezydent USA, o zniszczeniach, jakie wojna USA i Izraela

Te słowa stoją w sprzeczności z deklaracją Trumpa z 12 kwietnia – wówczas, również w wywiadzie dla Fox Business, mówił, że ceny benzyny utrzymają się na poziomie tak wysokim jak obecnie, „a być może nawet trochę wyższym” do wyborów połówkowych w listopadzie.

Trump w najnowszej rozmowie z Fox Business stwierdził, że jego wypowiedzi z wcześniejszej rozmowy były „błędnie cytowane”.

Donald Trump pisze: Xi Jinping mocno mnie uściska

W tym samym wywiadzie prezydent USA oświadczył, że Xi Jinping zapewnił go na piśmie, że Chiny nie dostarczają Iranowi broni w czasie trwającej wojny. - Napisałem mu list i poprosiłem, by tego nie robił. On odpisał mi w liście podkreślając, że tego nie robi – powiedział. Trump ma spotkać się z Xi na początku maja.

Z kolei we wpisie w serwisie Truth Social Trump stwierdził, że Chiny „są bardzo zadowolone, że trwale otwiera cieśninę Ormuz”. „Robię to też dla nich, także – i dla świata. Ta sytuacja nigdy się już nie wydarzy. Zgodzili się nie wysyłać broni Iranowi. Prezydent Xi przywita mnie silnym uściskiem gdy będę tam (w Chinach) w ciągu kilku tygodni. Współpracujemy sprytnie i bardzo dobrze. Czy to nie lepsze niż walka? ALE PAMIĘTAJCIE, jesteśmy bardzo dobrzy w walce, jeśli musimy (walczyć) - znacznie lepsi niż ktokolwiek inny” - dodał.

