„W ubiegłym tygodniu mój wysłannik na Białoruś John Coale, po negocjacjach z wielce szanownym prezydentem Aleksandrem Łukaszenką, doprowadził do uwolnienia kolejnych 250 więźniów politycznych! To sprawia, że łączna liczba więźniów łaskawie uwolnionych przez prezydenta Łukaszenkę wynosi ponad 500, od maja ubiegłego roku. Chciałbym przekazać moje najgorętsze DZIĘKUJĘ CI prezydentowi (Łukaszence – red.) za zrobienie tego i mam nadzieję spotkać się z nim na następnym posiedzeniu Rady Pokoju” - napisał Trump w serwisie Truth Social.

Łukaszenko nie pojawił się na pierwszym posiedzeniu Rady Pokoju, które odbyło się 19 lutego – wówczas tłumaczył, że na Białorusi zatrzymały go obowiązki związane ze sprawdzaniem gotowości bojowej białoruskiej armii.

Po uwolnieniu przez Białoruś 250 więźniów politycznych (informacja o tym pojawiła się 19 marca) Departament Skarbu USA pozwolił na dokonywanie transakcji z udziałem białoruskiego Banku Rozwoju oraz dwóch powiązanych z nim spółek. Zniesiono też zakaz dokonywania transakcji, w których uczestniczyłoby białoruskie Ministerstwo Finansów. Zniesienie sankcji wobec tych podmiotów było częściowe – nie odmrożono bowiem ich aktywów w USA.

Departament Skarbu USA zniósł też sankcje nałożone na spółki związane z białoruskimi koncernami potasowymi (Białoruskim Koncernem Potasowym, Agrorozkwitem i spółką Biełaruśkalij), które zajmują się wytwarzaniem soli potasowych i nawozów. W stosunku do nich sankcje zostały zniesione całkowicie.

Wśród uwolnionych przez Mińsk więźniów politycznych nie było dziennikarza „Gazety Wyborczej”, działacza mniejszości polskiej na Białorusi, Andrzeja Poczobuta, który od pięciu lat jest pozbawiony wolności.

