Izrael zarzuca Hamasowi, że ten zamordował Shiri i jej dzieci. Z kolei Odeda Lifshitza, według strony izraelskiej, miał zamordować Islamski Dżihad.



W ataku Hamasu na Izrael z 7 października 2023 roku zginęło ok. 1 200 osób, a 251 zostało uprowadzonych do Strefy Gazy. Wywołało to odwet Izraela – w operacji w Strefie Gazy zginęło ok. 48 tys. osób, a niemal cała enklawa została obrócona w ruinę.



W sobotę Hamas, na mocy porozumienia o zawieszeniu broni, ma wypuścić kolejnych sześciu żyjących zakładników. Izrael uwolni w zamian setki Palestyńczyków, w większości kobiet i dzieci, zatrzymanych przez izraelskie siły podczas operacji prowadzonej w Strefie Gazy.



Izrael i Hamas w najbliższych dniach rozpoczną negocjacje w sprawie drugiej fazy zawieszenia broni, w ramach której izraelska armia ma wycofać się ze Strefy Gazy, a Hamas ma przekazać Izraelowi ok. 60 zakładników, z których prawdopodobnie mniej niż połowa przeżyła w niewoli.