Od 19 listopada chiński statek stoi na kotwicy w Cieśninie Kattegat, między Szwecją a Danią, na wodach międzynarodowych. Jest monitorowany przez duńską marynarkę wojenną.



Szwecja wzywa chiński statek Yi Peng 3 do powrotu na szwedzkie wody terytorialne

Szwedzki premier Ulf Kristersson na czwartkowej konferencji prasowej poinformował, że jego rząd wysłał "formalne żądanie do władz Chin, by współpracowały ze szwedzkimi władzami przy śledztwie, które ma wyjaśnić co się wydarzyło" na Morzu Bałtyckim.



- Uważamy to za niezwykle ważne, by ustalić dokładnie co się stało i, oczywiście, spodziewamy się, że Chiny zastosują się do naszego wezwania – dodał premier Szwecji.



Kristersson wezwał też chiński statek Yi Peng 3 do powrotu na szwedzkie wody terytorialne, aby śledczy mogli go przeszukać. Zaznaczył, że nie oznacza to formułowania żadnych oskarżeń pod adresem załogi statku.



W ubiegłym tygodniu minister obrony Niemiec Boris Pistorius mówił, że „nikt nie wierzy, iż kable zostały przecięte przypadkowo”. Nie wskazał jednak, kto może być za to odpowiedzialny.



Rosja odrzuca oskarżenia mówiące, że to ona stoi za atakiem na infrastrukturę na Bałtyku.