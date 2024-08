Narendra Modi w Kijowie. Co premier Indii powiedział Wołodymyrowi Zełenskiemu?

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 912 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Na Ukrainę trafi kolejny pakiet pomocy wojskowej z USA.

Wołodymyr Zełenski podkreślił, że wizyta Narendry Modiego w Kijowie miała charakter historyczny, ponieważ po raz pierwszy od uzyskania przez Ukrainę niepodległości do kraju tego przyjechał premier Indii.

Reklama

Modi udał się na Ukrainę po wizycie w Polsce, gdzie spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Donaldem Tuskiem. Do wizyty doszło w momencie, gdy wojska rosyjskie powoli posuwają się naprzód na wschodzie Ukrainy, zbliżając się do Pokrowska, zaś wojska ukraińskie atakują Rosję w obwodzie kurskim, zajmując podczas tej ofensywy blisko sto miejscowości. Premier Indii w lipcu odwiedził Moskwę, gdzie spotkał się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Władze w Kijowie krytykowały tę wizytę.

Narendra Modi na Ukrainie mówił o pokoju

Szef indyjskiego rządu zadeklarował w piątek, że przybył do Kijowa jako orędownik pokoju i wezwał do podjęcia przy najbliższej sposobności dialogu między Rosją a Ukrainą. - Drogę do rozwiązania można znaleźć tylko poprzez dialog i dyplomację. Nie tracąc czasu, powinniśmy podążać w tym kierunku. Obie strony powinny usiąść razem, aby znaleźć wyjście z tego kryzysu - oświadczył. Mówił, że Indie popierają respektowanie zasad suwerenności i integralności terytorialnej.