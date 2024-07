- To nie wygląda dobrze w wykonaniu amerykańskiej głowy państwa — dodał.



- To jest to, na co zwracamy uwagę i co jest absolutnie nieakceptowalne dla nas — podkreślił Pieskow.



Dmitrij Pieskow o przejęzyczeniach Joe Bidena: To nie nasza sprawa

Dopytywany czy Moskwa zwraca uwagę na przejęzyczenia Bidena, w tym nazwanie Kamali Harris „wiceprezydentem Trumpem”, Pieskow odparł: „Zauważyliśmy, że cały świat przywiązuje do tego uwagę, nie może tu być komentarza, jest jasne, że są to przejęzyczenia”.



Pieskow dodał, że takie przejęzyczenia „rezonują w kontekście toczących się w USA politycznych dyskusji, które cały świat obserwuje w Stanach Zjednoczonych”.



- To nie nasza sprawa, to wewnętrzna sprawa USA — podsumował rzecznik Kremla.



W kręgach Partii Demokratycznej od czasu przegranej przez Joe Bidena debaty prezydenckiej z Donaldem Trumpem, organizowanej przez CNN, trwa dyskusja na temat tego czy 81-letni Biden nie powinien wycofać się ze startu w wyborach. Po debacie, w czasie której Biden wypowiadał się niewyraźnie, gubił wątek i nie patrzył na swojego rywala, w USA zaczęto zadawać pytania czy — ze względu na stan zdrowia i zaawansowany wiek — Biden jest w stanie dalej sprawować urząd prezydenta.