Przed przejęciem przez Węgry prezydencji od Belgii niektórzy europarlamentarzyści zgłaszali zastrzeżenia co do tego, czy Węgry powinny mieć prawo do tego, by stać na czele UE, biorąc pod uwagę spór między rządem Orbána a Brukselą w kwestii praworządności. Komisja Europejska zarzuca rządowi Viktora Orbána podejmowanie działań i reform, które oznaczają odchodzenie od rządów prawa.



Reklama

Jakie cele stawiają sobie Węgry w czasie prezydencji w UE?

Rolą prezydencji jest ustanawianie unijnej agendy, przewodniczenie posiedzeniom Rady Europejskiej (z wyjątkiem Rady ds. Zagranicznych) oraz wypracowanie porozumień z Parlamentem Europejskim ws. przyjmowanego prawa.



Węgry obejmują prezydencję w okresie przejściowym — Unia Europejska jest po wyborach do Parlamentu Europejskiego, przed wyłonieniem nowej Komisji Europejskiej, która musi uzyskać poparcie w PE.



Węgrzy, w czasie swojej prezydencji, chcą skupić się na kilku tematach: zwiększaniu konkurencyjności UE; wzmacnianiu polityki obronnej UE; konsekwentnej i merytorycznej polityce rozszerzenia; powstrzymywaniu nielegalnej migracji; kształtowaniu przyszłej polityki spójności; promowaniu polityki rolnej UE zorientowanej na rolników; stawianiu czoła wyzwaniom demograficznym.