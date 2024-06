Wypowiedź Herczyńskiego zacytowała gruzińska agencja Interpress. Dyplomata stwierdził, że ustawa miała „negatywny wpływ na możliwości osiągnięcia postępów przez Gruzję” na drodze do UE. Obecnie proces integracji Gruzji z UE, zdaniem Herczyńskiego, został „praktycznie zatrzymany, praktycznie zamrożony”.



- Co do zasady przyjęcie tego prawa, tak jak ja to widzę, zamroził integrację Gruzji z Unią Europejską - powiedział Herczyński, który stwierdził, że Gruzja i UE przechodzą obecnie "trudny okres" w swoich relacjach.

Co dalej z Gruzją? Szefowie dyplomacji państw UE będą o tym rozmawiać w przyszłym tygodniu

Przez dwa miesiące przeciwnicy prawa o „zagranicznych agentach” organizowali w Gruzji największe uliczne protesty od czasu ogłoszenia przez ten kraj niepodległości w 1991 roku.



USA i Unia Europejska wielokrotnie krytykowały projekt ustawy i ostrzegały Gruzję, że jeśli prawo wejdzie w życie zablokuje jej wysiłki zmierzające do uzyskania członkostwa w UE.



Gruzja ma status państwa-kandydata do Unii Europejskiej od grudnia 2023 roku. Jednak przedstawiciele Unii Europejskiej alarmują obecnie, że władze w Tbilisi wycofały się z niektórych kluczowych reform, które muszą być wdrożone nim kraj zostanie członkiem UE.



Herczyński zapowiedział, że szefowie MSZ krajów UE będą omawiać sytuację w Gruzji na spotkaniu w Luksemburgu w przyszłym tygodniu.