Znany z luksusowych kurortów kraj zamyka granice przed obywatelami Izraela. Chodzi o Strefę Gazy

Prezydent Malediwów, Mohamed Muizzu, ma też wyznaczyć "specjalnego wysłannika", który oszacuje potrzeby Palestyńczyków i uruchomi kampanię zbierania środków na ich rzecz.



Izrael radzi mieszkańcom: Nie jeździjcie na Malediwy, nawet gdy macie paszport innego kraju

Rzecznik MSZ Izraela, Oren Marmorstein powiedział, że w reakcji na decyzję władz Malediwów MSZ Izraela rekomenduje obywatelom tego kraju omijanie archipelagu. Rekomendacja dotyczy też tych mieszkańców Izraela, którzy mają paszporty innych państw.



W 2023 roku blisko 11 tys. obywateli Izraela odwiedziło Malediwy. Stanowili ono 0,6 proc. wszystkich turystów w tym kraju

Malediwy to wyspiarskie państwo liczące niespełna 400 tys. mieszkańców, położone w pobliżu Półwyspu Indyjskiego. 98,4 proc. mieszkańców Malediwów to muzułmanie. Wpływy z turystyki stanowią w tym kraju ok. 2/3 PKB.