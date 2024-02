Biden powiedział w poniedziałek, że liczy, iż rozejm w Strefie Gazy wejdzie w życie do przyszłego poniedziałku. Obie walczące strony zdają się zbliżać do porozumienia w czasie negocjacji prowadzonych w Katarze, których celem jest też doprowadzenie do uwolnienia nadal pozostających w niewoli Hamasu izraelskich zakładników.



USA chcą porozumienia ws. zawieszenia broni w Strefie Gazy przed ramadanem

Obecnie zarówno negocjatorzy izraelscy, jak i palestyńscy, przebywają w tym samym miejscu, choć nie prowadzą ze sobą bezpośrednich rozmów lecz porozumiewają się za pośrednictwem mediatorów. Tzw. rozmowy mające na celu zbliżenie stanowisk (proximity talks) wskazują na to, że negocjacje posunęły się naprzód od czasu, gdy na początku lutego Izrael odrzucił propozycję zawarcia obowiązującego cztery i pół miesiąca rozejmu przedstawioną przez Hamas.



O postępach rozmów zdaje się być przekonany Biden, który wyraził nadzieję, że zawieszenie broni zacznie obowiązywać w ciągu najbliższych dni. - Miejmy nadzieję, że zacznie się w weekend, do końca weekendu — powiedział amerykański prezydent.



- Mój doradca ds. bezpieczeństwa narodowego mówi mi, że jesteśmy blisko. Jesteśmy blisko. Ale jeszcze tego nie osiągnęliśmy — dodał Biden powtarzając, że liczy na zawieszenie broni do poniedziałku.