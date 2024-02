Korea Północna zrywa współpracę gospodarczą z Koreą Południową

Południowokoreańskie firmy wycofały się z tego projektu w 2016 roku, gdy Seul zawiesił udział w nim po piątym teście broni nuklearnej przeprowadzonym przez Pjongjang oraz kolejnych testach pocisków balistycznych dalekiego zasięgu.



W styczniu Korea Południowa zamknęła fundację wspierającą rozwój i działanie Obszaru Przemysłowego Kaesŏng, co było postrzegane jako dowód, że Seul nie wierzy w ożywienie tej inicjatywy.



Kim Dzong Un chce wpisania Korei Południowej do konstytucji jako „wroga numer jeden”

Na początku 2024 roku Kim Dzong Un zaapelował, by Koreę Południową wpisać do konstytucji Korei Północnej jako „wroga numer jeden”. Kim Dzong Un oświadczył też, że zrywa z dotychczasową polityką Korei Północnej, której celem miało być pokojowe zjednoczenie Korei. Według niektórych analityków decyzje Kim Dzong Una mogą oznaczać, że zdecydował się on na wojnę z Koreą Północną, choć większość analityków uważa, że Pjongjang się na to nie zdecyduje.