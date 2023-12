Chiny będą miały bazę wojskową w Kambodży? Niepokój w USA

Radio Wolna Azja informowało we wtorek, że do bazy marynarki wojennej w Ream przybyły chińskie okręty i cytowało ministra obrony Kambodży, Tea Seihę, który mówił, że obecność Chińczyków jest związana z "przygotowaniem do szkolenia" kambodżańskiej marynarki wojennej.



Dwa chińskie okręty w bazie w Kambodży

Radio Wolna Azja podaje, że wizyta chińskich okrętów w kambodżańskiej bazie zbiega się w czasie ze spotkaniem w Phnom Penh, pomiędzy władzami Kambodży a He Weidongiem, wiceprzewodniczącym chińskiej Centralnej Komisji Wojskowej.



Rzecznik Departamentu Stanu mówił w środę, że USA monitorują te doniesienia i dodał, że Waszyngton "jest poważnie zaniepokojony planami Chińskiej Republiki Ludowej dotyczącymi przejęcia wyłącznej kontroli nad częścią bazy marynarki wojennej w Ream".