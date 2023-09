Członek SS-Galizien w parlamencie Kanady. Przedstawicielka króla: To był szok

Simon mówiła też, że od czasu incydentu czyta protokoły i zapoznaje się z procedurami w sprawie zapraszania gości do parlamentu i, choć "nie może sobie wyobrazić jak to się stało lub dlaczego to się stało", ponieważ nigdy nie była w takiej sytuacji (nie zapraszała gości do parlamentu - red.), to jednak uważa, że "było to szokiem dla wszystkich".



- Niestety to, co się stało, naprawdę wpłynęło na to, co ludzie czują ws. wydarzenia, które było tak pozytywne - podkreśliła Simon.



Cały wywiad z gubernator generalną Kanady zostanie wyemitowany w CTV w niedzielę.



Justin Trudeau przeprasza za oklaskiwanie weterana SS-Galizien

Premier Justin Trudeau w środę przeprosił w imieniu parlamentu za incydent, po tym jak dzień wcześniej Rota ustąpił ze stanowiska.



- To był błąd, który głęboko zawstydził parlament i Kanadę. Wszyscy, którzy byliśmy w Izbie (Gmin) w piątek żałujemy, że wstaliśmy i klaskaliśmy, mimo że nie byliśmy świadomi kontekstu - powiedział Trudeau (po tym jak Rota nazwał Hunkę bohaterem, 98-latek otrzymał owację na stojąco).