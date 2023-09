Premier Armenii: Poleganie na Rosji to był błąd

Francja przystąpiła do walki z inflacją, zaczęła od cen żywności, które rosną najbardziej (w ostatnich trzech miesiącach o 13,7, 12,7 i 11,1 proc.). Rząd uzgodnił z producentami i z handlem obniżkę cen 5 tysięcy artykułów. Nie wszyscy chcą współpracować, są to m.in. Unilever, Nestlé i Pepsi Co.