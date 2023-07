Szwecja w NATO? Erdogan rozwiewa nadzieje Sztokholmu przed szczytem w Wilnie

Prezydent Litwy, Gitanas Nauseda, wezwał przywódców NATO, aby ci odważniej zareagowali na dążenie Ukrainy do akcesji do Sojuszu Północnoatlantyckiego na szczycie NATO w Wilnie. Zdaniem Nausedy wpłynie to pozytywnie na postawę ukraińskiej armii na polu walki.