Powrót Krymu do Ukrainy? Ambasador Chin: Nie widzę powodu, dlaczego nie

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 489 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski oświadczył, że w poniedziałek ukraińska armia, prowadząca kontrofensywę, "nacierała we wszystkich kierunkach".

W wywiadzie dla Al Jazeery i dwóch innych mediów, kiedy Fu Cong został zapytany o wspieranie celów Kijowa, które obejmują odzyskanie ukraińskich regionów okupowanych obecnie przez Rosję, chiński dyplomata powiedział: "Nie widzę przeciwwskazań".

- Szanujemy integralność terytorialną wszystkich krajów. Kiedy Chiny nawiązały stosunki z byłym Związkiem Radzieckim, to właśnie uzgodniliśmy. Są to kwestie historyczne, które muszą zostać wynegocjowane i rozwiązane przez Rosję i Ukrainę i to jest to, za czym się opowiadamy - dodał ambasador.

Władze Chin wstrzymują się od krytyki Putina

Wypowiedź chińskiego ambasadora miała miejsce po szczycie biznesowym Europa-Chiny 2023, który odbył się 16 czerwca w Brukseli.

W wywiadzie dla "New York Times" w kwietniu, Fu powiedział, że Pekin nie uznaje dążeń Moskwy zmierzających do aneksji ukraińskich terytoriów, w tym Krymu i Donbasu.